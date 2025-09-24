Skoda Kylaq स्‍कोडा की ओर से भारतीय बाजार में सेडान से लेकर एसयूवी सेगमेंट तक के वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से अपनी सबसे छोटी एसयूवी काइलैक को अब कैंटीन स्‍टोर्स डिपार्टमेंट (CSD) में भी उपलब्‍ध करवाया है। निर्माता की इस एसयूवी के कितने वेरिएंट सीएसडी में किस कीमत पर उपलब्‍ध करवाए गए हैं। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में स्‍कोडा की ओर से वाहनों को बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली सबसे छोटी एसयूवी Skoda Kylaq को देशभर में सीएसडी पर भी उपलब्‍ध करवाया गया है। जिससे सेना के जवान भी इस बेहतरीन एसयूवी को खरीद सकते हैं। इसे सीएसडी में किस कीमत पर उपलब्‍ध करवाया गया है। कितने वेरिएंट का विकल्‍प दिया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

CSD में उपलब्‍ध हुई Skoda Kylaq स्‍कोडा की ओर से काइलैक एसयूवी को कई बेहतरीन फीचर्स के साथ ऑफर किया जाता है। अब इस एसयूवी को सामान्‍य बाजार के साथ ही देश के जवानों के लिए सीएसडी में भी उपलब्‍ध करवाया गया है। जिससे जवानों को यह एसयूवी आकर्षक कीमत पर उपलब्‍ध हो पाएगी।

कितने वेरिएंट हुए उपलब्‍ध निर्माता से मिली जानकारी के मुताबिक इस एसयूवी के तीन वेरिएंट्स को सीएसडी में उपलब्‍ध करवाया गया है। जिनमें Signature, Signature+ और Prestige हैं। इसके क्‍लासिक वेरिएंट को कैंटीन में उपलब्‍ध नहीं करवाया गया है। कितनी है कीमत सीएसडी में एसयूवी की एक्‍स शोरूम कीमत 8.10 लाख रुपये से शुरू होती है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 11.63 लाख रुपये तक है। कैसे हैं फीचर्स koda Kylaq में शाइनी ब्‍लैक फ्रंट ग्रिल, 17 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, एलईडी टेल लाइट्स, ड्राइवर और को-ड्राइवर की 6वे इलेक्‍ट्रिकली एडजस्‍टेबल सीट्स, फ्रंट वेंटिलेटिड सीट्स, सिंगल पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ, 20.32 सेमी डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, वायरलैस चार्जिंग, 25.6 सेमी इंफोटनेमेंट सिस्‍टम, ट्रंक में तीन किलोग्राम की क्षमता का हुक जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं।

कितनी है सुरक्षित Skoda Kylaq में स्‍टैंडर्ड तौर पर 25 से ज्‍यादा एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें छह एयरबैग, ब्रेक डिस्‍क वाइपिंग, ईएससी, ट्रैक्‍शन कंट्रोल सिस्‍टम, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक, मल्‍टी कॉलिजन ब्रेक जैसे फीचर्स शामिल हैं।

कितना दमदार इंजन Skoda Kylaq में एक लीटर की क्षमता का टीएसआई इंजन दिया है। जिससे इसे 85 किलोवाट की पावर और 178 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें 6स्‍पीड मैनुअल और डीसीटी ट्रांसमिशन के विकल्‍प को दिया गया है।