Skoda Kylaq का भारतीय बाजार में सीधा मुकाबला मारुति, टाटा, हुंडई, किआ जैसे वाहन निर्माताओं की एसयूवी से होगा। कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में Skoda Kylaq से Maruti Brezza, Hyudai Venue, Kia Sonet, Tata Nexon, Mahindra XUV 3XO जैसी एसयूवी को चुनौती मिलेगी।

स्‍कोडा कायलाक एसयूवी को भारतीय बाजार में कंपनी की सबसे सस्‍ती एसयूवी के तौर पर लाया जाएगा। मौजूदा समय में स्‍कोडा की ओर से Kushaq एसयूवी को सबसे कम कीमत पर ऑफर किया जाता है। इसकी एक्‍स शोरूम कीमत 10.89 लाख रुपये से शुरू होती है, ऐसे में Skoda Kylaq को 7.5 से 8 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के आस-पास लॉन्‍च किया जा सकता है।

The wait is over! We asked India to #NameYourSkoda for the all-new compact SUV. After an outstanding response, it is time to reveal the name that will mark the beginning of the #SkodaIndiaNewEra. Watch the film to find out:

Stay tuned for the 10 winners names. pic.twitter.com/8kAGbAENL9— Škoda India (@SkodaIndia) August 21, 2024