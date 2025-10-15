September में इन Sedan Cars की रही मांग, Top-5 में शामिल हुईं Maruti, Hyundai, Honda, VW और Skoda की ये  कारें

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में वैसे तो सबसे ज्‍यादा मांग SUV सेगमेंट के वाहनों की होती है। लेकिन Sedan Cars को भी ज्‍यादा लग्‍जरी और आराम के लिए पसंद किया जाता है। साल 2025 के सितंबर महीने के दौरान किन सेडान कारों को सबसे ज्‍यादा पसंद (Top selling sedan Cars in India) किया गया। किन कारों को Top-5 में शामिल किया गया है। किस कार की कितनी यूनिट्स की‍ बिक्री बीते महीने के दौरान हुई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

सबसे ज्‍यादा पसंद की गई Maruti Dzire कॉम्‍पैक्‍ट सेडान कार के तौर पर मारुति की ओर से डिजायर को ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी को बीते महीने 20038 लोगों ने खरीदा। जबकि पिछले साल इसी अवधि में इस कार की 10853 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।

दूसरे नंबर पर रही Hyundai Aura डिजायर के मुकाबले में हुंडई की ओर से ऑरा को ऑफर किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने के दौरान इसकी 5387 यूनिट्स की बिक्री हुई है। हालांकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान इस कार की 4462 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।

Honda Amaze की कैसी रही बिक्री होंडा की ओर से अमेज की नई जेनरेशन को दिसंबर 2024 में लॉन्‍च किया गया था। सितंबर में इसकी 2610 यूनिट्स की बिक्री हुई है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल इसी अवधि के दौरान इस कार की 2820 यूनिट्स को खरीदा गया था।

अगले नंबर पर रही Volkswagen Virtus Top-3 में Compact Sedan Cars के बाद अगले नंबर पर Mid Size Sedan कार के तौर पर ऑफर की जाने वाली फॉक्‍सवैगन वर्टुस रही। इस गाड़ी की बीते महीने के दौरान 1648 यूनिट्स की बिक्री हुई है। जबकि इसके पहले पिछले साल यह संख्‍या 1687 यूनिट्स थी।

Top-5 में शामिल हुई Skoda Slavia बिक्री के मामले में Top-5 Sedan Cars लिस्‍ट में Skoda Slavia को भी शामिल किया गया है। इस गाड़ी की बीते महीने के दौरान 1339 यूनिट्स की बिक्री हुई है। बीते साल इसी अवधि में इसकी 1 यूनिट्स की बिक्री देशभर में हुई थी।