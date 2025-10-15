Language
    September में रही Swift से लेकर Tiago तक की मांग, Top-5 में शामिल हुईं ये हैचबैक कारें

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 01:00 PM (IST)

    देश में हर महीने लाखों की संख्‍या में वाहनों की बिक्री होती है। जिनमें हैचबैक कारों सेगमेंट का भी महत्‍वपूर्ण योगदान रहता है। September महीने के दौरान देशभर में ग्राहकों ने किन हैचबैक कारों को सबसे ज्‍यादा पसंद किया है। बिक्री के मामले में Top-5 लिस्‍ट में कौन सी गाड़ियों ने अपनी जगह बनाई है। आइए जानते हैं।

    सिंतबर में रही किन हैचबैक कारों की मांग

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देशभर में बड़ी संख्‍या में हैचबैक कारों की भी मांग रहती है। September के दौरान बाजार में किस कंपनी की किस गाड़ी को Top-5 में जगह मिलती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    पहले नंबर पर रही Maruti Swift

    मारुति की ओर से स्विफ्ट को भारतीय बाजार में ऑफर किया जाता है। निर्माता की इस हैचबैक कार की बीते महीने सबसे ज्‍यादा मांग रही है। आंकड़ों के मुताबिक इस कार की बीते महीने 15547 यूनिट्स की बिक्री हुई है। जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान इसकी 16241 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।

    दूसरे पायदान पर आई Maruti Wagon R

    देश की प्रमुख वाहन निर्माता मारुति सुजुकी की ओर से हैचबैक कार सेगमेंट में ही Wagon R को भी ऑफर किया जाता है। अपने सेगमेंट में इस कार को सबसे ज्‍यादा पसंद किया जाता है। September के दौरान बजट सेगमेंट में आने वाली इस हैचबैक कार की कुल 15388 यूनिट्स की बिक्री देशभर में हुई है। जबकि साल 2024 में इसी अवधि दौरान इसकी कुल 13339 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।

    तीसरे नंबर पर रही Maruti Baleno

    वाहन निर्माता मारुति सुजुकी की ओर से लंबे समय से बलेनो को भी ऑफर किया जाता है। यह हैचबैक कार भी अपने सेगमेंट में सबसे ज्‍यादा पसंद की जाने वाली गाड़ी है। September के दौरान इसकी कुल 13173 यूनिट्स की बिक्री हुई। जबकि पिछले साल इसकी 14292 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।

    अगले नंबर पर रही Tata Tiago

    टाटा की ओर से भारतीय बाजार में हैचबैक कार के तौर पर Tata Tiago की बिक्री की जाती है। बीते महीने के दौरान इसकी 8322 यूनिट्स की बिक्री हुई है। जबकि इसके पहले 2024 में इसकी 4225 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।

    Top-5 में शामिल हुई Maruti Alto K10

    ि‍बीते के दौरान सबसे ज्‍यादा पसंद की जाने वाली हैचबैक कारों की लिस्‍ट में Maruti Alto K10 भी शामिल रही। इस कार को देशभर में 5434 लोगों ने खरीदा। जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान इसकी 8655 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।