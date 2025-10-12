Language
    Royal Enfield की दो मोटरसाइकिल जल्‍द हो सकती हैं लॉन्‍च, 750 सीसी सेगमेंट में देंगी चुनौती

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 02:00 PM (IST)

    रॉयल एनफील्‍ड की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता जल्‍द ही दो नई मोटरसाइकिल को भारत में लॉन्‍च कर सकती है। इनको किस सेगमेंट में लॉन्‍च किया जा सकता है। कब तक इनको पेश किया जा सकता है। आइए जानते हैं।

    रॉयल एनफील्‍ड कर रही नई मोटरसाइकिल लॉन्‍च की तैयारी

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में रॉयल एनफील्‍ड की ओर से कई सेगमेंंट में दो पहिया वाहनों को बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता जल्‍द ही दो नई मोटरसाइकिल को लॉन्‍च करने की तैयारी कर रही है। इन दोनों मोटरसाइकिल को किस सेगमेंट में लॉन्‍च किया जाएगा। इन दोनों में किस तरह की खासियत को दिया जा सकता है। कब तक इनको लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    लॉन्‍च होंगी दो नई मोटरसाइकिल

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉयल एनफील्‍ड की ओर से भारतीय बाजार में दो नई मोटरसाइकिल को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। हालां‍कि अभी निर्माता की ओर से इस बारे में कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्‍मीद की जा रही है कि इन दोनों को अगले दो महीनों के दौरान लॉन्‍च किया जा सकता है।

    किस सेगमेंट में होंगी लॉन्‍च

    रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉयल एनफील्‍ड की ओर से देश में जिन दो नई मोटरसाइकिल को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है, उनको 750 सीसी सेगमेंट में लॉन्‍च किया जाएगा। इस सेगमेंट में अभी तक निर्माता की ओर से कई विकल्‍प ऑफर नहीं किया जाता है।

    किन मोटरसाइकिल को किया जाएगा लॉन्‍च

    जानकारी के मुताबिक रॉयल एनफील्‍ड की ओर से 750 सीसी सेगमेंट में नई मोटरसाइकिल के तौर पर Royal Enfield Intercepter 750 और Royal Enfield Continental GT 750 मोटरसाइकिल को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है।

    कितना दमदार इंंजन

    दोनों ही मोटरसाइकिल में निर्माता की ओर से 750 सीसी की क्षमता का पैरलल ट्विन इंजन दिया जा सकता है। जो मौजूदा 650 सीसी इंजन पर आधारित होगा। 650 सीसी इंंजन को बेहतर कर 750 सीसी की इन दोनों मोटरसाइकिल में दिया जाएगा। जिससे इनको 55 पीएस की पावर और 60 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। इसके साथ ही इनमें छह स्‍पीड का ट्रांसमिशन भी दिया जा सकता है।

    कितनी होगी कीमत

    रॉयल एनफील्‍ड की नई मोटरसाइकिल के लॉन्‍च के समय ही इनकी कीमत की सही जानकारी मिल पाएगी। लेकिन उम्‍मीद है कि इन दोनों को 3.8 लाख रुपये से लेकर चार लाख रुपये तक की एक्‍स शोरूम कीमत पर लॉन्‍च किया जा सकता है।

    कब होंगी लॉन्‍च

    रॉयल एनफील्‍ड की ओर से अभी इस बारे में कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्‍मीद की जा रही है कि इन दोनों मोटरसाइकिल को EICMA 2025 में सबसे पहले पेश किया जा सकता है। इसके बाद भारत में इंडियन बाइक वीक के दौरान पेश किया जा सकता है। जिसके बाद इनको लॉन्‍च भी किया जा सकता है।