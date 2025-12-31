Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Renault की इलेक्ट्रिक कार ने बनाया रिकॉर्ड, सिंगल चार्ज में 1,008 किमी का किया सफर

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 01:36 PM (IST)

    Renault ने अपनी फिलेंटे रिकॉर्ड 2025 डेमो कार के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज को लेकर लोगों की चिंता दूर की है। इस इलेक्ट्रिक कार ने एक बार चार्ज क ...और पढ़ें

    Hero Image

    Renault  फिलेंटे रिकॉर्ड 2025 ने सिंगल चार्ज में तय की 1008 किमी की दूरी

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज को लेकर लोगों के मन में उसकी रेंज को लेकर हमेशा सवाल रहता है। बहुत से लोग तो यह पूछते हैं कि एक बार चार्ज करने पर असल में कितनी दूर तक चल पाएगी? Renault ने लोगों के इस सवाल का जवाब अपने Filante Record 2025 डेमो कार के जरिए काफी बेहतरीन तरीके से दिया है। इस इलेक्ट्रिक कार ने सिंगल चार्ज में 1008 किलोमीटर तक का सफर तय किया है। इस कार ने इतनी दूरी किसी लैब टेस्ट में नहीं बल्कि लगातार हाईवे स्पीड पर पूरा किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कहां और कैसे पूरा हुआ यह रिकॉर्ड?

    Renault ने यह रिकॉर्ड 18 दिसंबर को मोरक्को स्थित UTAC टेस्ट सर्किट पर हासिल किया। इस दौरान Filante Record 2025 को औसतन 102 किमी/घंटा की रफ्तार से चलाया गया। पूरे 1,008 किमी का सफर कार ने 9 घंटे 52 मिनट में पूरा किया।

     

     

     

    वही बैटरी, लेकिन दोगुनी सोच

    इस रिकॉर्ड को इसकी बैटरी खास बनाती है । Filante Record 2025 में 87 kWh की बैटरी इस्तेमाल की गई है, जो कि Renault Scenic E-Tech Electric में भी दी जाती है। फर्क बैटरी के साइज में नहीं, बल्कि एनर्जी एफिशिएंसी में है। इस डेमो कार ने मात्र 7.8 kWh प्रति 100 किमी की ऊर्जा खपत दर्ज की, जो आज के ज्यादातर प्रोडक्शन EVs से काफी कम है।

    Renault Filante Record 2025 (1)
    इतना ही नहीं, 1,008 किमी चलने के बाद भी बैटरी में 11% चार्ज बचा हुआ था, जिससे सैद्धांतिक रूप से यह कार 100 किमी/घंटा से ज्यादा की स्पीड पर करीब 120 किमी और चल सकती थी।

    90600c1f4e

    एयरोडायनामिक्स बना गेम चेंजर

    Renault ने बड़ी बैटरी लगाने के बजाय, कार की डिजाइन और इंजीनियरिंग पर पूरा फोकस किया। Filante Record 2025 का वजन सिर्फ 1,000 किलोग्राम है। इसके लिए कार्बन फाइबर और हल्के एल्यूमिनियम पार्ट्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। कई पार्ट्स को 3D प्रिंटिंग से तैयार किया गया।

    1c2875c2a4

    एयरोडायनामिक्स की बात करें तो विंड टनल टेस्टिंग के ज़रिए कार का ड्रैग को-एफिशिएंट 0.40 से घटाकर 0.30 किया गया। इसके लिए पहियों को कवर किया गया, एयर इनटेक को छोटा किया गया और हवा के रेजिस्टेंस को कम करने वाले कई बदलाव किए गए।

    d1592d6df9

    इलेक्ट्रिक कार में भविष्य की तकनीक की झलक

    Renault Filante Record 2025 सिर्फ एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली कार नहीं है, बल्कि यह एक रोलिंग टेक्नोलॉजी टेस्ट बेड भी है। Steer-by-wire और Brake-by-wire सिस्टम दिए गए हैं। पारंपरिक मैकेनिकल लिंक को हटाया गया है। Michelin ने इसके लिए खास लो-रोलिंग-रेजिस्टेंस टायर्स बनाए, जबकि पावरट्रेन, चेसिस और कार्बन स्ट्रक्चर का काम लिगियर ने संभाला है।

    Screenshot 2025-12-31 131555

    भविष्य की EVs के लिए Renault का मैसेज

    Renault का कहना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रियल-वर्ल्ड रेंज बढ़ाने के लिए हमेशा बड़ी बैटरी ही जरूरी नहीं होती। अगर कार हल्की हो, बेहतर एयरोडायनामिक्स के साथ डिजाइन की गई हो और एनर्जी लॉस कम किया जाए, तो शानदार रेंज हासिल की जा सकती है। हालांकि Filante Record 2025 के प्रोडक्शन में लाने की योजना नहीं है, लेकिन इसमें इस्तेमाल की गई इंजीनियरिंग और आने वाली Renault इलेक्ट्रिक कारों में जरूर देखने को मिलेगी।