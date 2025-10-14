October में Renault की कारों पर मिल रहा हजारों रुपये की बचत का मौका, किस गाड़ी पर मिलेगा क्या ऑफर
फ्रांस की वाहन निर्माता रेनो October में अपनी कारों पर आकर्षक डिस्काउंट दे रही है। क्विड पर 80 हजार रुपये तक, ट्राइबर पर 1.08 लाख रुपये तक (प्री-फेसलिफ्ट मॉडल पर) और काइगर पर 1.15 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है। ये ऑफर October के लिए हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में हैचबैक से लेकर एसयूवी सेगमेंट तक के वाहनों की बिक्री करने वाली फ्रांस की प्रमुख वाहन निर्माता Renault की ओर से आकर्षक डिस्काउंट ऑफर दिए जा रहे हैं। निर्माता की ओर से October में किस गाड़ी पर किस तरह का ऑफर (Renault October Offers) दिया जा रहा है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
Renault Kwid पर क्या है ऑफर
रेनो की ओर से क्विड को हैचबैक सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। अगर आप इस महीने में इस गाड़ी को खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो इस महीने Renault Kwid पर अधिकतम 80 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है। हैचबैक कार की एक्स शोरूम कीमत 4.30 लाख रुपये से 5.99 लाख रुपये के बीच है।
Renault Triber पर कितनी होगी बचत
निर्माता की ओर से बजट एमपीवी के तौर पर रेनो ट्राइबर की बिक्री की जाती है। इस गाड़ी को अगर October में खरीदा जाता है। तो 1.08 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है। यह बचत इस गाड़ी के प्री-फेसलिफ्ट यूनिट्स पर दिया जा रहा है। वहीं इसके फेसलिफ्ट वेरिएंट पर इस महीने अधिकतम 73 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है। इस बजट एमपीवी की एक्स शोरूम कीमत 5.76 लाख रुपये से शुरू होती है और इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 8.60 लाख रुपये है।
Renault Kiger पर कितनी बचत
रेनो की ओर से सब फोर मीटर एसयूवी सेगमेंट में काइगर को ऑफर किया जाता है। निर्माता की इस एसयूवी को अगर इस महीने में खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर भी अधिकतम 1.15 लाख रुपये तक बचाए जा सकते हैं। यह बचत इस गाड़ी के प्री-फेसलिफ्ट यूनिट्स पर दी जा रही है। एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन को इस महीने खरीदने पर अधिकतम 80 हजार रुपये तक बचाए जा सकते हैं। Renault Kiger SUV की एक्स शोरूम कीमत 5.76 लाख रुपये से शुरू होती है और इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 10.34 लाख रुपये है।
