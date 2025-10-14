निर्माता की ओर से बजट एमपीवी के तौर पर रेनो ट्राइबर की बिक्री की जाती है। इस गाड़ी को अगर October में खरीदा जाता है। तो 1.08 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है। यह बचत इस गाड़ी के प्री-फेसलिफ्ट यूनिट्स पर दिया जा रहा है। वहीं इसके फेसलिफ्ट वेरिएंट पर इस महीने अधिकतम 73 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है। इस बजट एमपीवी की एक्‍स शोरूम कीमत 5.76 लाख रुपये से शुरू होती है और इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 8.60 लाख रुपये है।

Renault Kiger पर कितनी बचत

रेनो की ओर से सब फोर मीटर एसयूवी सेगमेंट में काइगर को ऑफर किया जाता है। निर्माता की इस एसयूवी को अगर इस महीने में खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर भी अधिकतम 1.15 लाख रुपये तक बचाए जा सकते हैं। यह बचत इस गाड़ी के प्री-फेसलिफ्ट यूनिट्स पर दी जा रही है। एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन को इस महीने खरीदने पर अधिकतम 80 हजार रुपये तक बचाए जा सकते हैं। Renault Kiger SUV की एक्‍स शोरूम कीमत 5.76 लाख रुपये से शुरू होती है और इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 10.34 लाख रुपये है।