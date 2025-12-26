नए साल 2026 से महंगी हो जाएंगी Renault की गाड़ियां, 2 प्रतिशत तक बढ़ेगी कीमतें
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप साल 2026 में Renault की कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है। कंपना ने जनवरी 2026 से अपनी गाड़ियों की कीमत की बढ़ोतरी का एलान किया है। गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी 2 प्रतिशत तक की जाएगी। यह मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होगी।
क्यों बढ़ाई जा रही हैं कीमतें?
Renault का कहना है कि बढ़ती इनपुट लागत और मौजूदा मैक्रोइकॉनॉमिक परिस्थितियां इस फैसले की मुख्य वजह हैं। ऑटो इंडस्ट्री में कच्चे माल और ऑपरेशनल खर्चों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसकी भरपाई के लिए कंपनियां कीमतों में संशोधन कर रही हैं।
भारत में Renault की मौजूदा कारें
- फिलहाल Renault भारतीय बाजार में तीन मॉडल बेचती है, जो Renault Kwid, Renault Triber और Renault Kiger है।
- इनमें से Kwid कंपनी की सबसे किफायती कार बनी रहेगी। अभी इसकी एक्स-शोरूम कीमत 4.29 लाख रुपये से 5.99 लाख रुपये के बीच है।
- Renault Triber, जो एक कॉम्पैक्ट MPV के तौर पर जानी जाती है, उसकी एक्स-शोरूम कीमत 5.76 लाख रुपये से 8.59 लाख रुपये तक जाती है।
- Renault की लाइन-अप में सबसे ऊपर है Kiger, जिसकी मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत 5.76 लाख रुपये से 10.33 लाख रुपये तक जाती है।
- कंपनी ने साफ किया है कि कीमतों में बढ़ोतरी सभी मॉडल्स में समान नहीं होगी, बल्कि यह अलग-अलग वेरिएंट्स पर निर्भर करेगी। नए रिवाइज्ड प्राइस जनवरी 2026 के करीब घोषित किए जाएंगे।
GST बदलाव के बाद फिर बढ़ोतरी
दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले नई GST व्यवस्था के तहत Renault ने कुछ मॉडलों की एक्स-शोरूम कीमतों में कटौती की थी। लेकिन अब होने वाली यह बढ़ोतरी उन फायदों को आंशिक रूप से खत्म कर देगी।
जनवरी 2026 में आएगी नई Renault Duster
कीमतों में बदलाव के साथ-साथ Renault ने एक और बड़ी जानकारी साझा की है। कंपनी जनवरी 2026 में नई जनरेशन Renault Duster SUV को भारत में लॉन्च करने जा रही है। Renault ने इस अपकमिंग SUV का पहला ऑफिशियल टीज़र भी जारी कर दिया है, जिसमें इसके रियर डिजाइन की झलक मिलती है। हालांकि, टीज़र में अभी डिजाइन या स्पेसिफिकेशन से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। भारत आने वाली नई Duster, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहले से बिक्री पर मौजूद Dacia Duster पर आधारित होगी।
