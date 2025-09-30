Refex Mobility का दिल्ली-NCR में ऑपरेशंस शुरू, 400 नई क्लीन-फ्यूल गाड़ियां तैनात करने की योजना

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। स्वच्छ ऊर्जा और हरित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए Refex Mobility ने दिल्ली-एनसीआर में अपने ऑपरेशंस की शुरुआत कर दी है। इस अवसर पर केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस लॉन्च के साथ ही Refex मोबिलिटी अगले तीन महीनों में दिल्ली-एनसीआर में स्वच्छ फ्यूल वाले 400 से अधिक नए चार पहिया वाहन उतारने की योजना बना रही है, जिससे पूरे भारत में इसकी उपस्थिति और मजबूत होगी।

3 महीनों में 400 नई क्लीन-फ्यूल गाड़ियां

Refex Mobility ने घोषणा की है कि आने वाले तीन महीनों में दिल्ली-एनसीआर में 400 से ज्यादा नई क्लीन-फ्यूल चारपहिया गाड़ियां तैनात की जाएंगी। इसके साथ कंपनी देशभर में अपनी मौजूदगी और मजबूत करेगी। फिलहाल Refex Mobility के पास 1,400+ इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन का फ्लीट है, जो चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई में है। कंपनी 70+ प्रमुख कॉर्पोरेट्स को सेवा दे रही है, जिनमें BFSI, IT/ITES, टेलीकॉम, ई-कॉमर्स और स्टार्टअप्स शामिल हैं। साथ ही 200+ कर्मचारी और टेक-इनेबल्ड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम इसके संचालन को और मजबूत बनाते हैं। शुरुआत से अब तक कंपनी ने 35 लाख किलो CO₂ उत्सर्जन में कमी की है।