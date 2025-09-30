Refex Mobility का दिल्ली-NCR में ऑपरेशंस शुरू, 400 नई क्लीन-फ्यूल गाड़ियां तैनात करने की योजना
रेफेक्स मोबिलिटी रेफेक्स ग्रुप की क्लीन मोबिलिटी शाखा ने कॉर्पोरेट्स के लिए स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के साथ आज दिल्ली-एनसीआर में अपने परिचालन की शुरुआत की घोषणा की है। इस कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। Refex Mobility के पास 1400+ इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन का फ्लीट है जो चेन्नई बेंगलुरु हैदराबाद और मुंबई में है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। स्वच्छ ऊर्जा और हरित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए Refex Mobility ने दिल्ली-एनसीआर में अपने ऑपरेशंस की शुरुआत कर दी है। इस अवसर पर केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस लॉन्च के साथ ही Refex मोबिलिटी अगले तीन महीनों में दिल्ली-एनसीआर में स्वच्छ फ्यूल वाले 400 से अधिक नए चार पहिया वाहन उतारने की योजना बना रही है, जिससे पूरे भारत में इसकी उपस्थिति और मजबूत होगी।
3 महीनों में 400 नई क्लीन-फ्यूल गाड़ियां
Refex Mobility ने घोषणा की है कि आने वाले तीन महीनों में दिल्ली-एनसीआर में 400 से ज्यादा नई क्लीन-फ्यूल चारपहिया गाड़ियां तैनात की जाएंगी। इसके साथ कंपनी देशभर में अपनी मौजूदगी और मजबूत करेगी। फिलहाल Refex Mobility के पास 1,400+ इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन का फ्लीट है, जो चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई में है। कंपनी 70+ प्रमुख कॉर्पोरेट्स को सेवा दे रही है, जिनमें BFSI, IT/ITES, टेलीकॉम, ई-कॉमर्स और स्टार्टअप्स शामिल हैं। साथ ही 200+ कर्मचारी और टेक-इनेबल्ड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम इसके संचालन को और मजबूत बनाते हैं। शुरुआत से अब तक कंपनी ने 35 लाख किलो CO₂ उत्सर्जन में कमी की है।
इलेक्ट्रिक गाड़ियां सौर ऊर्जा से होंगी चार्ज
- इस दौरान मौजूद केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ परिवहन की ओर बढ़ रहा है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां सौर ऊर्जा से चार्ज हों। इससे तेल आयात कम होगा, प्रदूषण घटेगा और शहर ज्यादा स्वस्थ और हरित बनेंगे।
- इसके साथ ही Refex Group के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल जैन ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर हमारे लिए सिर्फ एक विस्तार नहीं, बल्कि स्केल करने की प्रतिबद्धता है। जल्द ही यह क्षेत्र देश का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट क्लीन-मोबिलिटी हब बनेगा।
- इस दौरान Refex Mobility के सीईओ अनिरुद्ध अरुण ने कहा कि हमारा वादा तीन स्तंभों पर आधारित है – भरोसेमंद फ्लीट, हर यात्री को बेहतरीन अनुभव, और स्थिरता के साथ ड्राइवर पार्टनर्स की जिम्मेदारी। दिल्ली-एनसीआर में एंट्री के साथ हम इस विजन को राजधानी तक लेकर आए हैं।
