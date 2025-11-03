Porsche की कारों में मिली गड़बड़ी की जानकारी, निर्माता ने वापस बुलाईं कारें
जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता पोर्श ने कुछ कारों में गड़बड़ी की जानकारी मिलने के बाद उन्हें वापस बुलाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ कारों में समस्या पाई गई है, जिससे दुर्घटना का खतरा हो सकता है। इन यूनिट्स को कब बनाया गया है। कितनी यूनिट्स में गड़बड़ी मिली है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में कई लग्जरी और स्पोर्ट्स कारों को भी बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। इन सेगमेंट में Porsche की ओर से भी कई कारों को ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से अपनी कारों में गड़बड़ी मिलने के बाद रिकॉल को जारी किया गया है। निर्माता की किस मॉडल की कितनी कारों में किस तरह की गड़बड़ी पाई गई है। जिसके बाद रिकॉल को जारी किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
जारी हुआ रिकॉल
पोर्श की ओर से भारत में कई सेगमेंट में कारों की बिक्री की जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता ने हाल में ही अपनी कुछ कारों के लिए रिकॉल को जारी किया है। जिनमें मुख्य तौर पर पोर्श पैनामेरा शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक इस मॉडल की 158 यूनिट्स के लिए रिकॉल को जारी किया गया है।
क्या मिली खराबी
रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की पैनामेरा की यूनिट्स के दरवाजों के पैनल में क्रैश सेंसर की केबल गलत तरीके से लगाई गई है। जिस कारण दुर्घटना होने पर साइड एयरबैग के खुलने में देरी हो सकती है और इस कारण चोट लगने का खतरा भी बढ़ सकता है।
कब बनाई थीं यूनिट्स
जानकारी के मुताबिक निर्माता की ओर से इन यूनिट्स को 19 जुलाई 2023 से दो सितंबर 2025 के बीच किया गया है। भारत के अलावा निर्माता की ओर से ऑस्ट्रेलिया में भी 142 यूनिट्स के लिए इसी तरह की गड़बड़ी पाए जाने के बाद रिकॉल को जारी किया गया है।
निर्माता दे रही जानकारी
पोर्श की ओर से उन सभी लोगों को इसकी जानकारी ई-मेल, फोन, मैसेज के जरिए दी जा रही है जिनके पास इस कार की यूनिट्स हैं। इसके बाद उनको नजदीकी सर्विस सेंटर में कार को ले जाना होगा और वहां प्रभावित यूनिट्स को चेक किया जाएगा और जिन यूनिट्स में खराबी मिलेगी उनको बिना कोई अतिरिक्त चार्ज लिए ठीक किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।