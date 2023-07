युवाओं की पहली पसंद होती है फेयर्ड बाइक, इन मोटरसाइकिल का अच्छा-खासा क्रेज

भारतीय बाजार में फेयर्ड बाइक्स खरीदने वालों की एक अलग क्राउड है जिसमें अधिकतर युवा शामिल है। उपर बताई बाइक्स के अलावा केटीएम जैसी तमाम अन्य फेयर्ड बाइक्स की भी इंडियन मार्केट में भारी डिमांड है। इंडियन मार्केट में इस समय कई अन्य फेयर्ड लुक वाली बाइक लॉन्च होने वाली हैं। कुछ प्रीमियम बाइक्स भी हैं जिन्हें वाहन निर्माण करने वाली कंपनियां जल्द पेश करने वाली हैं। (जागरण फोटो)

युवा पीढ़ी की पहली पसंद है ये मोटरसाइकिल

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। अधिकतर युवा लोगों को फेयर्ड बाइक काफी पसंद होती हैं। ये बाइक बेहतरीन लुक के साथ-साथ टूरिंग के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में आपके लिए उन पॉपुलर फेयर्ड बाइक की सूची लेकर आए हैं, जो इंडियन मार्केट में खूब चले और इनकी डिमांड भी काफी रही। इन बाइक्स को अधिकतर लोग स्पोर्ट्स बाइक के नाम से जानते हैं। KTM RC 125 इसमें एक ऑल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है। इसके सेंट्रल में एक 125cc इंजन दिया गया है, जो 14.5bhp की पावर और 12Nm की पीक टॉर्क जेनरेट करती है। इसमें आपको छह-स्पीड गियरबॉक्स मिलते हैं। इसके अलावा, सस्पेंशन ड्यूटी को फ्रंट में WP APEX 43 और रियर में WP APEX मोनो-शॉक द्वारा कंट्रोल किया जाता है। Hero Xtreme 200S Hero Xtreme 200S को Karizma मोटरसाइकिल का स्प्रिचुअल सक्सेजर माना जा सकता है और यह 200cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन द्वारा संचालित होता है, जिसमें 17.8bhp की पॉवर और 16.45Nm की पीक टॉर्क जेनरेट होती है। हालांकि, इस सूची की अन्य मोटरसाइकिलों के विपरीत, यह 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है। Suzuki Gixxer SF Suzuki Gixxer SF अच्छी टूरिंग क्षमताओं वाली एक बहुत ही विश्वसनीय मोटरसाइकिल है। इसमें 155cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो13.4bhp की पावर और 13.8Nm की पीक टॉर्क जेनरेट करती है। इसमें Hero Xtreme 200S की तरह इसमें भी 5-स्पीड गियरबॉक्स है। Bajaj RS 200 बजाज आरएस 200 भले ही आर15 की तरह शार्प न हो, लेकिन यह अच्छी टूरिंग क्षमता वाली एक बेहतरीन मोटरसाइकिल है। यह 199.5cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन द्वारा संचालित है जिसमें 24.1bhp की पॉवर और 18.7Nm की पीक टॉर्क जेनरेट करती है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया जाता है।

