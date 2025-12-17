Language
    Photo: Maruti Suzuki eVitara में कैसे हैं फीचर्स और कितनी मिलेगी रेंज, कब तक हो सकती है लॉन्‍च

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 01:00 PM (IST)

    Maruti Suzuki जल्द ही अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी, eVitara लॉन्च करने की तैयारी में है। उम्मीद है कि यह 2026 की शुरुआत में भारत में लॉन्च हो सकती है। ...और पढ़ें

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्‍द ही पहली Electric SUV के तौर पर Maruti Suzuki eVitara को लॉन्‍च किया जा सकता है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी में किस तरह के फीचर्स को दिया जाएगा। कितनी रेंज के साथ इसे ऑफर किया जाएगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Maruti करेगी eVitara को लॉन्‍च

    मारुति की ओर से पहली इलेक्‍ट्रिक एसयूवी के तौर पर जल्‍द ही eVitara को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से अभी इसके लॉन्‍च की तारीख की जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्‍मीद की जा रही है कि इस एसयूवी को भारत में औपचारिक तौर पर 2026 के शुरू में लॉन्‍च किया जा सकता है।

    कैसे हैं फीचर्स

    निर्माता की ओर से इस एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया गया है। इसमें एंबिएंट लाइट, 26.04 सेमी एमआईडी, वेंटिलेटिड सीट, पावर एडजस्‍टेबल ड्राइवर सीट, स्‍लाइडिंग और रिक्‍लाइनिंग रियर सीट, एलईडी लाइट्स, 18 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, ड्यूल टोन इंटीरियर, वर्टिकल एसी वेंट, सनरूफ, वायरलैस चार्जर, 25.65 सेमी इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, रूफ स्‍पायलर, शॉर्क फिन एंटीना, ड्राइव मोड्स, रीजन और स्‍नो मोड जैसे फीचर्स को दिया गया है।

    कितनी है सुरक्षित

    मारुति की ओर से इस एसयूवी में कई बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स को ऑफर किया गया है। इसमें Level-2 ADAS के साथ ही सात एयरबैग, हिल होल्‍ड कंट्रोल, एबीएस, ईबीडी, ब्रेक‍ असिस्‍ट, सभी पहियों में डिस्‍क ब्रेक, ईएसपी, एक्टिव कॉर्नरिंग कंट्रोल, सीट बेल्‍ट एडजस्‍टर, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज, 360 डिग्री कैमरा, पार्किंग सेंसर, टीपीएमएस, ऑटो आईआरवीएम, ई-कॉल जैसे सेफ्टी फीचर्स को ऑफर किया गया है।

    कितनी मिलेगी रेंज

    मारुति की ओर से इस एसयूवी को 49 kwh और 61 kWh की क्षमता की बैटरी के विकल्‍प दिए हैं। जिससे इसे सिंगल चार्ज में 543 किलोमीटर की एआरएआई माइलेज मिलेगी।