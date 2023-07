2023 Okhi-90 में एक नई एनकोडर-आधारित मोटर एक डिजिटल स्पीडोमीटर एक एंटी-थेफ्ट अलार्म जीपीएस नेविगेशन और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं। ये अपडेटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर पुराने मॉडल के समान 1.86 लाख रुपये एक्स-शोरूम कीमत पर उपलब्ध होगा और इसकी डिलीवरी सितंबर 2023 से शुरू होगी। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए सस्पेंशन का काम सामने हाइड्रोलिक सस्पेंशन यूनिट और पीछे डबल शॉकर सेटअप द्वारा किया जाएगा।

Okinawa launches 2023 Okhi-90 e-scooter in India

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। देश की इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Okinawa Autotech ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर Okhi-90 का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है। ये अपडेटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर पुराने मॉडल के समान 1.86 लाख रुपये, एक्स-शोरूम कीमत पर उपलब्ध होगा और इसकी डिलीवरी सितंबर 2023 से शुरू होगी। कंपनी का फ्लैगशिप Electric Vehicle अब एक नए बैटरी पैक के साथ आता है, जो AIS-156 अपडेट 3 के अनुरूप हैं। इसके अलावा, इसमें अगली पीढ़ी की मोटर और नई तकनीक को शामिल किया गया है। 2023 Okhi-90 में क्या बदला? इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए सस्पेंशन का काम सामने हाइड्रोलिक सस्पेंशन यूनिट और पीछे डबल शॉकर सेटअप द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा, ये रिजनरेटिव एनर्जी के साथ ई-एबीएस (इलेक्ट्रॉनिक-असिस्टेड ब्रेकिंग सिस्टम) के अलावा ऑटो-कट फंक्शन के साथ एक माइक्रो-चार्जर के साथ पेश किया गया है। इसके साथ ही कंपनी ने कहा कि वह अपने इटालियन पार्टनर टैसिटा के साथ मिलकर अपने पूरे उत्पाद पोर्टफोलियो को अपग्रेड करेगी। 2023 Okhi-90 के फीचर, बैटरी और रेंज 2023 Okhi-90 में एक नई एनकोडर-आधारित मोटर, एक डिजिटल स्पीडोमीटर, एक एंटी-थेफ्ट अलार्म, जीपीएस नेविगेशन और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी का दावा किया गया है, जो रियल टाइम बैटरी एसओसी और स्पीड मॉनिटरिंग की पेशकश करेगा। 2023 Okhi-90 एक बार चार्ज करने पर 160 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करता है, जबकि इसकी टॉप-स्पीड 90 किमी प्रति घंटे पर नियंत्रित होती है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी को 4-5 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है और ये चार रंग विकल्पों - लाल, नीला, ग्रे और सफेद में उपलब्ध है। जून 2023 में, ओकिनावा ऑटोटेक ने 2616 यूनिट बेचीं, जिसमें मई 2023 में देखी गई 2907 यूनिट की तुलना में 10 प्रतिशत की भारी गिरावट देखी गई है। इसकी बिक्री में गिरावट को FAMEII सब्सिडी में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसने अस्थायी रूप से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री की गति धीमी कर दी है।

Edited By: Rammohan Mishra