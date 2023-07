पुरानी गाड़ियों को EV में कैसे कर सकते हैं कनवर्ट? रेट्रोफिटिंग के बाद सालों साल चलेगी आपकी कार

अगर आपके पास डीजल कार है और उम्र 10 साल से अधिक है तो आपको बार ईवी रेट्रोफिटिंग का ऑप्शन बन गया है। इस प्रोसेस में कम से कम 3 लाख और अधिकतम 10 लाख रुपये तक का खर्च आता है। आप अपनी कार में जितना अच्छा मोटर बैटरी कंट्रोलर और रोलर लगवाएंगे लागत भी उतनी ही बढ़ जाएगी। (जागरण फोटो)

electric vehicles Car will run for years after retrofitting

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है और आपको उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में रेट्रोफिटिंग करवाना है तो ये आपके लिए काफी आसान है। लेकिन ये करवाने में लाखों के खर्च आते हैं। अगर आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी है तो आपके लिए ये फायदे का सौदा हो सकता है नहीं तो नई गाड़ी खरीदने में ही भलाई है। आइये जानते हैं क्या होता ईवी रेट्रोफिटिंग ? इस तरह से होती रेट्रोफिटिंग पुरानी गाड़ियों को ईवी में रेट्रोफिटिंग करवाना थोड़ा महंगा है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप अपनी पुरानी इंजन वाली कार में Retrofitting (इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी फिटिंग) कैसे कराएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने 10 साल पुराने डीजल या 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को संबंधित RTO से डी-रजिस्टर कराना होगा। इसके पश्चात आप ऑनलाइन पोर्टल के जरिए इलेक्ट्रिक किट निर्माता कंपनी से संपर्क करके इसमें Retrofitting करा सकेंगे। कितना आता है खर्चा अगर आपके पास डीजल कार है और उम्र 10 साल से अधिक है तो आपको बार ईवी रेट्रोफिटिंग का ऑप्शन बन गया है। इस प्रोसेस में कम से कम 3 लाख और अधिकतम 10 लाख रुपये तक का खर्च आता है। आप अपनी कार में जितना अच्छा मोटर, बैटरी, कंट्रोलर और रोलर लगवाएंगे, लागत भी उतनी ही बढ़ जाएगी। जब हम कोई लंबा इनवेस्टमेंट करते हैं तो ये देखना जरूरी हो जाता है कि ये कितने फायदे या नुकसान वाला हो सकता है। कार में Retrofitting कराते समय भी ये सवाल उठना लाजमी है। इस प्रक्रिया में 3 से 10 लाख रुपए का खर्चा है।

Edited By: Atul Yadav