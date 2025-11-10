ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में हर महीने लाखों की संख्‍या में वाहनों की बिक्री होती है। जिनमें चार पहिया वाहनों का भी बड़ा योगदान होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने के दौरान किस निर्माता की किस गाड़ी को सबसे ज्‍यादा पसंद किया गया है। Top-5 कारों की लिस्‍ट में कौन कौन सी कारों को शामिल किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Tata Nexon की रही सबसे ज्‍यादा मांग टाटा की ओर से भी कई बेहतरीन एसयूवी को बिक्री के लिए देशभर में उपलब्‍ध करवाया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने Top-5 कारों की लिस्‍ट में Tata Nexon की सबसे ज्‍यादा मांग रही है। बीते महीने इस एसयूवी की 22083 यूनिट्स की बिक्री हुई है। कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में Kia Sonet, Kia Syros, Maruti Brezza, Hyundai Venue, Mahindra XUV 3XO, Skoda Kylaq जैसी एसयूवी से कड़ी चुनौती मिलती है।

दूसरे नंबर पर रही Maruti Dzire मारुति सुजुकी की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट सेडान कार सेगमेंट में Maruti Suzuki Dzire की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली इस गाड़ी की बीते महीने के दौरान 20791 यूनिट्स की बिक्री हुई है।

तीसरे नंबर पर रही Maruti Ertiga मारुति की ओर से ही बजट एमपीवी के तौर पर Maruti Suzuki Ertiga को ऑफर किया जाता है। बजट एमपीवी सेगमेंट में इस गाड़ी को सबसे ज्‍यादा पसंद किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने के दौरान इस गाड़ी की 20087 यूनिट्स को खरीदा गया है।

अगले नंबर पर रही Maruti Wagon R मारुति की ओर से हैचबैक सेगमेंट में Maruti Wagon R को बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। बिक्री के मामले में यह मारुति की तीसरी गाड़ी है, जिसकी मांग बीते महीने में भी काफी ज्‍यादा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने इस कार की 18970 यूनिट्स की बिक्री हुई है।

Top-5 में शामिल हुई Hyundai Creta हुंडई की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर क्रेटा को ऑफर किया जाता है। अपने सेगमेंट में इस एसयूवी की सबसे ज्‍यादा मांग रहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने के दौरान इस एसयूवी की 18381 यूनिट्स की बिक्री की गई है।