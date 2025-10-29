Norton मोटरसाइकिल कर रही है भारत में धमाकेदार एंट्री की तैयारी, कब से शुरू हो सकता है सफर
भारत में सामान्य मोटरसाइकिल के साथ ही प्रीमियम मोटरसाइकिल की मांग भी लगतार रहती है। जिसे देखते हुए अब टीवीएस के स्वामित्व वाली दो पहिया निर्माता Norton भी भारत में अपने उत्पादों को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से कब तक देश में अपनी मोटरसाइकिल को ऑफर किया जा सकता है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में कई विदेशी निर्माताओं की ओर से प्रीमियम सेगमेंट में मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ब्रिटेन की दो पहिया वाहन निर्माता Norton की ओर से भी देश में जल्द अपने उत्पादों को ऑफर किया जा सकता है। टीवीएस के स्वामित्व वाली निर्माता की ओर से कब तक अपने उत्पादों को भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
भारत आएगी Norton
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीवीएस के स्वामित्व वाली ब्रिटेन की दो पहिया वाहन निर्माता नॉर्टन जल्द ही भारत में अपनी मोटरसाइकिल को बिक्री के लिए उपलब्ध करवा सकती है।
कब होंगी लॉन्च
जानकारी के मुताबिक निर्माता की ओर से अपनी मोटरसाइकिल को भारतीय बाजार में अप्रैल 2026 में अपनी रेंज को लॉन्च किया जा सकता है। इसके पहले इनमें से कुछ मोटरसाइकिल को EICMA 2025 में भी शोकेस किया जा सकता है।
2025 तक होना था लॉन्च
रिपोर्ट्स के मुताबिक टीवीएस के अधिग्रहण के बाद नॉर्टन की मोटरसाइकिल को भारत में 2025 तक लॉन्च किया जाना था, लेकिन कुछ कारणों से अब इसका लॉन्च कुछ महीने की देरी से 2026 में होगा।
कैसा है पोर्टफोलियो
निर्माता की ओर से V4CR, V4SV, कमांडो 961 जैसी दमदार मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। लेकिन भारत में निर्माता की ओर से 400 से 500 सीसी की क्षमता की मोटरसाइकिल को भी ऑफर किया जा सकता है। जिससे रॉयल एनफील्ड, जावा, यज्दी जैसी मोटरसाइकिल को भी कड़ी चुनौती मिल पाएगी।
टीवीएस ने किया था अधिग्रहण
2020 में टीवीएस मोटर्स ने ब्रिटेन की मोटरसाइकिल निर्माता नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया था। इसके लिए टीवीएस ने 150 करोड़ रुपये दिए थे और अब इस ब्रांड के विकास के लिए करीब एक हजार करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।