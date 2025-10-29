Norton मोटरसाइकिल कर रही है भारत में धमाकेदार एंट्री की तैयारी, कब से शुरू हो सकता है सफर

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में कई विदेशी निर्माताओं की ओर से प्रीमियम सेगमेंट में मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ब्रिटेन की दो पहिया वाहन निर्माता Norton की ओर से भी देश में जल्‍द अपने उत्‍पादों को ऑफर किया जा सकता है। टीवीएस के स्‍वामित्‍व वाली निर्माता की ओर से कब तक अपने उत्‍पादों को भारत में बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारत आएगी Norton मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीवीएस के स्‍वामित्‍व वाली ब्रिटेन की दो पहिया वाहन निर्माता नॉर्टन जल्‍द ही भारत में अपनी मोटरसाइकिल को बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवा सकती है। कब होंगी लॉन्‍च जानकारी के मुताबिक निर्माता की ओर से अपनी मोटरसाइकिल को भारतीय बाजार में अप्रैल 2026 में अपनी रेंज को लॉन्‍च किया जा सकता है। इसके पहले इनमें से कुछ मोटरसाइकिल को EICMA 2025 में भी शोकेस किया जा सकता है।

2025 तक होना था लॉन्‍च रिपोर्ट्स के मुताबिक टीवीएस के अधिग्रहण के बाद नॉर्टन की मोटरसाइकिल को भारत में 2025 तक लॉन्‍च किया जाना था, लेकिन कुछ कारणों से अब इसका लॉन्‍च कुछ महीने की देरी से 2026 में होगा।

कैसा है पोर्टफोलियो निर्माता की ओर से V4CR, V4SV, कमांडो 961 जैसी दमदार मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। लेकिन भारत में निर्माता की ओर से 400 से 500 सीसी की क्षमता की मोटरसाइकिल को भी ऑफर किया जा सकता है। जिससे रॉयल एनफील्‍ड, जावा, यज्‍दी जैसी मोटरसाइकिल को भी कड़ी चुनौती मिल पाएगी।