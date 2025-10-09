भारत में अब नई सड़कों को बनाने में होगा कूड़े का उपयोग, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया बयान
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर बयान दिया है कि देश में नई सड़कों को बनाने में कूड़े से सड़कों को बनाया जाएगा। किस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री की ओर से और क्या बयान दिया गया है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में पिछले कुछ समय में सड़कों की स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल में ही एक कार्यक्रम के दौरान सड़कों पर कूड़े के उपयोग को लेकर फिर बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री ने दिया बयान
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बयान दिया है कि नई सड़कों को बनाने में भी कूड़े का उपयोग किया जाता रहेगा। साथ ही उन्होंने भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में भी इसी कार्यक्र में बयान दिया है।
कही यह बात
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क बनाने में 80 लाख टन कचरे का उपयोग पहले ही किया जा चुका है। हमने तय किया है कि 2027 खत्म होने तक जितना भी ठोस कचरा है उसका उपयोग सड़क बनाने में किया जाएगा। दिल्ली में ऐसे चार पहाड़ हैं यह देखकर अच्छा नहीं लगता।
सबसे बड़ी होगी इंडस्ट्री
भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर भी केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले पांच सालों में भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का आकार दुनिया में सबसे बड़ा होगा। मौजूदा समय में भारत 22 लाख करोड़ रुपये के आकार के साथ ही दुनिया में तीसरे नंबर पर है। भारत से पहले अमेरिका और चीन जैसे बाजार हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।