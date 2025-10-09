भारत में अब नई सड़कों को बनाने में होगा कूड़े का उपयोग, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया बयान

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में पिछले कुछ समय में सड़कों की स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल में ही एक कार्यक्रम के दौरान सड़कों पर कूड़े के उपयोग को लेकर फिर बयान दिया है। उन्‍होंने अपने बयान में क्‍या कहा है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने दिया बयान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बयान दिया है कि नई सड़कों को बनाने में भी कूड़े का उपयोग किया जाता रहेगा। साथ ही उन्‍होंने भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्‍ट्री के बारे में भी इसी कार्यक्र में बयान दिया है।

कही यह बात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क बनाने में 80 लाख टन कचरे का उपयोग पहले ही किया जा चुका है। हमने तय किया है कि 2027 खत्‍म होने तक जितना भी ठोस कचरा है उसका उपयोग सड़क बनाने में किया जाएगा। दिल्‍ली में ऐसे चार पहाड़ हैं यह देखकर अच्‍छा नहीं लगता।