Nissan Tekton के साथ आएंगी चार कारें, एमडी ने किया बड़ा खुलासा, देखें Video

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में निसान की ओर से एसयूवी सेगमेंट में मैग्‍नाइट की बिक्री की जाती है। निर्माता जल्‍द ही कई कारों को भारतीय बाजार में लॉन्‍च करने की तैयारी कर रही है। नई कारों के लॉन्‍च को लेकर निसान इंडिया के एमडी सौरभ वत्‍स ने क्‍या खुलासा किया है। इस वीडियो में देखें।

लॉन्‍च होगी Nissan Tekton निसान की ओर से हाल में ही जानकारी दी गई थी कि निसान की ओर से टेक्‍टॉन एसयूवी को भारतीय बाजार में जल्‍द लॉन्‍च किया जाएगा। इसकी जानकारी हाल में ही निसान की ओर से सार्वजनिक की गई थी। इस एसयूवी को मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में भारतीय बाजार में अगले कुछ महीनों में लॉन्‍च किया जाएगा।