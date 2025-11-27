Nissan Tekton के साथ आएंगी चार कारें, एमडी ने किया बड़ा खुलासा, देखें Video
निसान इंडिया के एमडी ने टेक्टोन प्लेटफॉर्म पर आधारित चार नई कारें लॉन्च करने की जानकारी दी है। कंपनी का लक्ष्य भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना है। इन कारों के बारे में विस्तृत जानकारी वीडियो में उपलब्ध है, जिसमें कंपनी की रणनीति और भविष्य के लक्ष्यों पर प्रकाश डाला गया है। यह कदम भारतीय बाजार के प्रति निसान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में निसान की ओर से एसयूवी सेगमेंट में मैग्नाइट की बिक्री की जाती है। निर्माता जल्द ही कई कारों को भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। नई कारों के लॉन्च को लेकर निसान इंडिया के एमडी सौरभ वत्स ने क्या खुलासा किया है। इस वीडियो में देखें।
लॉन्च होगी Nissan Tekton
निसान की ओर से हाल में ही जानकारी दी गई थी कि निसान की ओर से टेक्टॉन एसयूवी को भारतीय बाजार में जल्द लॉन्च किया जाएगा। इसकी जानकारी हाल में ही निसान की ओर से सार्वजनिक की गई थी। इस एसयूवी को मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में भारतीय बाजार में अगले कुछ महीनों में लॉन्च किया जाएगा।
इन कारों को भी किया जाएगा लॉन्च
निर्माता की ओर से जानकारी दी गई है कि भारत में अगले कुछ महीनों के दौरान चार कारों को लॉन्च किया जाएगा। जिनमें सात सीटों वाली एमपीवी और एसयूवी सेगमेंट के वाहन शामिल होंगे। इस पर निसान इंडिया के एमडी सौरभ वत्स से Jagran HiTech ने खास बातचीत की है। इस दौरान क्या बड़ी जानकारी दी गई है। वीडियो में देखा जा सकता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।