Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Nissan Tekton के साथ आएंगी चार कारें, एमडी ने किया बड़ा खुलासा, देखें Video

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 12:21 PM (IST)

    निसान इंडिया के एमडी ने टेक्टोन प्लेटफॉर्म पर आधारित चार नई कारें लॉन्च करने की जानकारी दी है। कंपनी का लक्ष्य भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना है। इन कारों के बारे में विस्तृत जानकारी वीडियो में उपलब्ध है, जिसमें कंपनी की रणनीति और भविष्य के लक्ष्यों पर प्रकाश डाला गया है। यह कदम भारतीय बाजार के प्रति निसान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में निसान की ओर से एसयूवी सेगमेंट में मैग्‍नाइट की बिक्री की जाती है। निर्माता जल्‍द ही कई कारों को भारतीय बाजार में लॉन्‍च करने की तैयारी कर रही है। नई कारों के लॉन्‍च को लेकर निसान इंडिया के एमडी सौरभ वत्‍स ने क्‍या खुलासा किया है। इस वीडियो में देखें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लॉन्‍च होगी Nissan Tekton

    निसान की ओर से हाल में ही जानकारी दी गई थी कि निसान की ओर से टेक्‍टॉन एसयूवी को भारतीय बाजार में जल्‍द लॉन्‍च किया जाएगा। इसकी जानकारी हाल में ही निसान की ओर से सार्वजनिक की गई थी। इस एसयूवी को मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में भारतीय बाजार में अगले कुछ महीनों में लॉन्‍च किया जाएगा।

    इन कारों को भी किया जाएगा लॉन्‍च

    निर्माता की ओर से जानकारी दी गई है कि भारत में अगले कुछ महीनों के दौरान चार कारों को लॉन्‍च किया जाएगा। जिनमें सात सीटों वाली एमपीवी और एसयूवी सेगमेंट के वाहन शामिल होंगे। इस पर निसान इंडिया के एमडी सौरभ वत्‍स से Jagran HiTech ने खास बातचीत की है। इस दौरान क्‍या बड़ी जानकारी दी गई है। वीडियो में देखा जा सकता है।