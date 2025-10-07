Language
    Nissan Tekton एसयूवी को जल्‍द किया जाएगा लॉन्‍च, बेहतरीन फीचर्स और डिजाइन के साथ Creta, Seltos से होगा मुकाबला

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 12:00 PM (IST)

    Nissan Tekton भारत में निसान की ओर से एसयूवी सेगमेंट में मैग्‍नाइट की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से अब अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। किस नई गाड़ी को किस सेगमेंट में निसान की ओर से ऑफर किया जाएगा। इसकी क्‍या खासियत होगी और इसे कब तक लॉन्‍च किया जा सकता है। आइए जानते हैं।

    निसान ने नई एसयूवी टेक्‍टन की दिखाई पहली झलक। जानें डिटेल।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में निसान की ओर से जल्‍द ही नई गाड़ी को लॉन्‍च किया जाएगा। निर्माता की ओर से इस गाड़ी को लेकर घोषणा की गई है। इसे किस सेगमेंट में लाया जाएगा। इसमें किस तरह की खासियत दी जाएंगी। कब तक इसे भारत में लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    निसान ने की घोषणा

    निसान की ओर से औपचारिक तौर पर नई गाड़ी को लॉन्‍च करने की घोषणा कर दी गई है। निर्माता की ओर से इसे एसयूवी सेगमेंट में लॉन्‍च किया जाएगा। निसान की ओर से डीप डाइव के दौरान इस गाड़ी की जानकारी दी गई है। नई एसयूवी की जानकारी निसान मोटर के ग्‍लोबल डिजाइन के वाइस प्रेजिडेंट अल्‍फांंसो और सीनियर डिजाइन डायरेक्‍टर किन ली की ओर से दी गई है।

    क्‍या होंगी खासियत

    निसान की ओर से नई एसयूवी के डिजाइन को निसान की Petrol एसयूवी से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। निसान की नई एसयूवी में सी-शेप कनेक्‍टिड एलईडी हेडलाइट्स को दिया गया है। इसके साथ ही इसमें रूफ रेल, कनेक्‍टिड सी-शेप एलईडी टेल लाइट्स, साइड प्रोफाइल पर डबल सी-शेप डिजाइन फेंडर, को दिया गया है। वहीं इंटीरियर में भी उसी तरह के डिजाइन को दिया जा सकता है। निर्माता की ओर से ग्रीक शब्‍द से प्रेरणा लेकर एसयूवी को टेक्‍टन (Nissan Tekton) नाम दिया गया है।

    मिल सकते हैं ये फीचर्स

    निसान की ओर से टेक्‍टन एसयूवी में और भी कई बेहतरीन फीचर्स को दिया जा सकता है। जिसमें 360 डिग्री कैमरा, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, एंबिएंट लाइट्स, वेंटिलेटिड सीट्स, प्रीमियम इंटीरियर, ADAS, एबीएस, ईबीडी, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज जैसे कई फीचर्स शामिल हो सकते हैं।

    मिलेगा इंजन का विकल्‍प?

    निसान की ओर से अभी सिर्फ इसके डिजाइन और नाम की जानकारी दी गई है। निर्माता की ओर से इसे कितनी तरह के इंजन के विकल्‍प दिए जा सकते हैं। किस तरह के फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स को दिया जा सकता है। इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। उम्‍मीद है कि इसको ऑफ रोडिंग क्षमता के साथ भी लाया जा सकता है।

    कब होगी लॉन्‍च

    निर्माता की ओर से इसके लॉन्‍च की तारीख को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इस एसयूवी को भारत में 2026 की दूसरी तिमाही तक लॉन्‍च किया जा सकता है।

    किनसे होगा मुकाबला

    निसान की नई एसयूवी को भारतीय बाजार में मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में लॉन्‍च किया जाएगा। जिसका सीधा मुकाबला Maruti Grand Vitara, Toyota Hyryder, Honda Elevate, Kia Seltos, Hyundai Creta, Tata Harrier, Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun जैसी एसयूवी के साथ होगा।