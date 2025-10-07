Nissan Tekton भारत में निसान की ओर से एसयूवी सेगमेंट में मैग्‍नाइट की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से अब अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। किस नई गाड़ी को किस सेगमेंट में निसान की ओर से ऑफर किया जाएगा। इसकी क्‍या खासियत होगी और इसे कब तक लॉन्‍च किया जा सकता है। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली।

निसान ने की घोषणा निसान की ओर से औपचारिक तौर पर नई गाड़ी को लॉन्‍च करने की घोषणा कर दी गई है। निर्माता की ओर से इसे एसयूवी सेगमेंट में लॉन्‍च किया जाएगा। निसान की ओर से डीप डाइव के दौरान इस गाड़ी की जानकारी दी गई है। नई एसयूवी की जानकारी निसान मोटर के ग्‍लोबल डिजाइन के वाइस प्रेजिडेंट अल्‍फांंसो और सीनियर डिजाइन डायरेक्‍टर किन ली की ओर से दी गई है।

क्‍या होंगी खासियत निसान की ओर से नई एसयूवी के डिजाइन को निसान की Petrol एसयूवी से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। निसान की नई एसयूवी में सी-शेप कनेक्‍टिड एलईडी हेडलाइट्स को दिया गया है। इसके साथ ही इसमें रूफ रेल, कनेक्‍टिड सी-शेप एलईडी टेल लाइट्स, साइड प्रोफाइल पर डबल सी-शेप डिजाइन फेंडर, को दिया गया है। वहीं इंटीरियर में भी उसी तरह के डिजाइन को दिया जा सकता है। निर्माता की ओर से ग्रीक शब्‍द से प्रेरणा लेकर एसयूवी को टेक्‍टन (Nissan Tekton) नाम दिया गया है।

मिल सकते हैं ये फीचर्स निसान की ओर से टेक्‍टन एसयूवी में और भी कई बेहतरीन फीचर्स को दिया जा सकता है। जिसमें 360 डिग्री कैमरा, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, एंबिएंट लाइट्स, वेंटिलेटिड सीट्स, प्रीमियम इंटीरियर, ADAS, एबीएस, ईबीडी, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज जैसे कई फीचर्स शामिल हो सकते हैं।

मिलेगा इंजन का विकल्‍प? निसान की ओर से अभी सिर्फ इसके डिजाइन और नाम की जानकारी दी गई है। निर्माता की ओर से इसे कितनी तरह के इंजन के विकल्‍प दिए जा सकते हैं। किस तरह के फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स को दिया जा सकता है। इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। उम्‍मीद है कि इसको ऑफ रोडिंग क्षमता के साथ भी लाया जा सकता है।