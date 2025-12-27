Language
    Nissan Tekton जून 2026 तक हो सकती है लॉन्च, डिजाइन होगा काफी मस्क्युलर और प्रीमियम

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 03:07 PM (IST)

    Hero Image

    Nissan Tekton एसयूवी 2026 में होगी लॉन्च।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Nissan Tekton को साल 2026 में लॉन्च किया जाना है। यह SUV Renault Duster के साथ शेयर किए गए CMF-B प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। कंपनी इसे फरवरी 2026 में पेश करेगी, जबकि इसकी लॉन्चिंग जून 2026 तक होने की उम्मीद है। फिलहाल Nissan ने Tekton को लेकर सिर्फ टीजर जारी किए हैं, लेकिन इन्हीं के आधार पर हम इसके बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। आइए विस्तार में जानते हैं कि Nissan Tekton को किन खास फीचर्स के साथ लाया जा सकता है?

    Nissan Tekton का एक्सटीरियर कैसा होगा?

    All-new Nissan Tekton badge

    1. Nissan Tekton का डिजाइन काफी मस्क्युलर और प्रीमियम नजर आएगा। इसके फ्रंट में कनेक्टेड LED DRL के साथ LED हेडलैंप्स मिलेंगे। बोनट पर उभरी हुई रेखाएं दी गई हैं, जिनके किनारे Tekton ब्रांडिंग देखने को मिलती है।
    2. रियर की बात करें तो यहां भी कनेक्टेड LED टेल-लाइट सेटअप मिलेगा, जिसमें टेलगेट पर Tekton बैजिंग दी जाएगी। डिजाइन प्रेरणा Nissan की फ्लैगशिप Patrol SUV से ली गई है, जिससे इसका रोड प्रेजेंस काफी दमदार होने की उम्मीद है।

    Nissan Tekton का इंजन

    Nissan Tekton के साथ पेट्रोल इंजन ऑप्शंस मिलने की संभावना है। इसमें 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन शामिल हो सकते हैं। फिलहाल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन Renault Duster के स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन के बाद, Tekton में भी यह विकल्प भविष्य में आ सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में Duster को 1.6-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन (149hp) के साथ बेचा जाता है।

    All-new Nissan Tekton rear

    Nissan Tekton का इंटीरियर और फीचर्स

    1. हालांकि Nissan ने अभी तक Tekton के केबिन की झलक नहीं दिखाई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसमें तीन-टोन डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। इसमें डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, वायरलेस फोन चार्जर, फ्रंट सीट वेंटिलेशन और सनरूफ जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं।
    2. सेफ्टी के मामले में भी Tekton मजबूत नजर आती है। इसमें 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड, ABS के साथ EBD, 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ऑटो होल्ड के साथ) और TPMS जैसे फीचर्स मिलने की संभावना है।
    All-new Nissan Tekton

    क्या Nissan Tekton में मिलेगा 7-सीटर वर्जन

    Nissan Tekton को फिलहाल 5-सीटर SUV के रूप में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने यह कन्फर्म किया है कि 2027 में इसका 7-सीटर वर्जन भी पेश किया जाएगा। खास बात यह है कि यह 7-सीटर Tekton का एक्सटेंडेड वर्जन नहीं होगा, बल्कि Renault Boreal / Bigster पर आधारित एक अलग प्रोडक्ट होगा।

    कितनी होगी कीमत?

    Nissan Tekton की एक्स-शोरूम कीमत 11 लाख रुपये से 19 लाख रुपये के बीच हो सकती है। इसका मुकाबला Hyundai Creta, Maruti Suzuki Victoris, Tata Sierra, Maruti Suzuki Grand Vitara, Toyota Hyryder, Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun और MG Astor से होगा।