Nissan की नई SUV मचाएगी तहलका, अक्टूबर में होगी बड़ी घोषणा, मिलेगी Creta Seltos को चुनौती

Nissan SUV भारत में निसान की ओर से अभी सिर्फ एक ही एसयूवी मैग्‍नाइट की बिक्री की जाती है। लेकिन जल्‍द ही निर्माता इस एसयूवी से ऊपर नई एसयूवी को लॉन्‍च करने की तैयारी कर रही है। लॉन्‍च से पहले नई एसयूवी को पेश किया जाएगा। इसे भारत में कब पेश किया जाएगा और कब तक लॉन्‍च किया जाएगा। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में निसान की ओर से एसयूवी सेगमेंट में मैग्‍नाइट को ऑफर किया जाता है। निर्माता जल्‍द ही अपने पोर्टफोलियो का विस्‍तार करते हुए नई एसयूवी को लॉन्‍च करने की तैयारी कर रही है। निसान की ओर से कब तक नई एसयूवी को पेश किया जा सकता है। इसे किस सेगमेंट में किस तरह की खासियत के साथ कब तक लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आएगी नई एसयूवी निसान की ओर से जल्‍द ही नई एसयूवी को भारतीय बाजार में पेश करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से सात अक्‍टूबर को डिजाइन डीप डाइव के दौरान एसयूवी की जानकारी दी जाएगी। जिस दौरान इसके नाम और कुछ फीचर्स की जानकारी भी मिल सकती है। इस एसयूवी की जानकारी निसान मोटर के ग्‍लोबल डिजाइन के वाइस प्रेजिडेंट अल्‍फांंसो और सीनियर डिजाइन डायरेक्‍टर किन ली की ओर से की जाएगी।

टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा गया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसयूवी को भारत में लॉन्‍च से पहले टेस्‍ट किया जा रहा है। इसी दौरान इस एसयूवी को कई बार देखा जा चुका है। मिल सकते हैं ये फीचर्स रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें कई बेहतरीन फीचर्स को दिया जा सकता है। निसान की नई एसयूवी में सी शेप की एलईडी लाइट्स, उभरे हुए व्‍हील आर्च, रियर स्‍पॉयलर, रियर वाइपर और वॉशर, 17 इंच टायर, सी पिलर पर डोर हैंडल, रूफ स्‍पॉयलर, शॉर्क फिन एंटीना, थ्री स्‍पोक स्‍टेयरिंग व्‍हील, डिजिटल डिस्‍प्‍ले इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, क्रूज कंट्रोल, क्‍लाइमेट कंट्रोल, हाइट एडजस्‍टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स को दिया जा सकता है।

कितना दमदार होगा इंजन निर्माता की ओर से अभी सिर्फ एसयूवी के लॉन्‍च की जानकारी सार्वजनिक की गई है। यह जानकारी नहीं दी गई है कि इसमें कितना दमदार इंजन दिया जाएगा। लेकिन उम्‍मीद की जा रही है कि मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में निसान की नई एसयूवी को 1.5 लीटर की क्षमता का टर्बो और नेचुरल एस्पिरेटिड इंजन के विकल्‍प के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्‍प भी दिए जाएंगे।