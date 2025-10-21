Language
    Nissan कर रही नई एमपीवी लॉन्‍च करने की तैयारी, हो रही टेस्टिंग, मिली यह जानकारी

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 10:57 AM (IST)

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निसान की ओर से जल्‍द ही नई एमपीवी को भारतीय बाजार में लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से इसे किस सेगमेंट में ऑफर किया जा सकता है। कब तक इसे लॉन्‍च किया जा सकता है। हाल में ही इसे लेकर क्‍या जानकारी सामने आई है। आइए जानते हैं। 

    निसान कर रही नई एमपीवी लॉन्‍च करने की तैयारी, जानें डिटेल।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में निसान की ओर से मौजूदा समय में सिर्फ कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी के तौर पर मैग्‍नाइट की बिक्री की जाती है। लेकिन जल्‍द ही निर्माता की ओर से बजट एमपीवी सेगमेंट में नई एमपीवी को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई एमपीवी की क्‍या जानकारी अभी सामने आई है। इसे कब तक लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    लॉन्‍च होगी एमपीवी

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट एमपीवी सेगमेंट में निसान की ओर से नई एमपीवी को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। लॉन्‍च के पहले इस एमपीवी की टेस्टिंग की जा रही है। इसी दौरान इसे देखा गया है।

    क्‍या मिली जानकारी

    रिपोर्ट्स के मुताबिक देखी गई यूनिट को पूरी तरह से ढंका गया था। लेकिन फिर भी इसके डिजाइन की जानकारी सामने आई है। डिजाइन के मामले में निसान की नई बजट एमपीवी रेनो की काइगर से प्रेरित लगती है। इसके साथ ही

    कैसे होंगे फीचर्स

    निर्माता की ओर से अपनी नई एमपीवी में कुछ बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जा सकता है। इसमें एलईडी लाइट्स, रियर स्‍पॉयलर, 15 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, ड्यूल टोन इंटीरियर, पार्किंग सेंसर, डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, 10 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, छह एयरबैग, एबीएस, ईबीडी जैसे फीचर्स को दिया जा सकता है।

    कितना दमदार इंजन

    निसान की नई बजट एमपीवी में भी एक लीटर की क्षमता के पेट्रोल इंजन को दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें सीएनजी का विकल्‍प भी दिया जा सकता है। इसके साथ ही पांच स्‍पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और एएमटी ट्रांसमिशन के विकल्‍प भी मिल सकते हैं।

    कब तक होगी लॉन्‍च

    निर्माता की ओर से अभी इस बारे में कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्‍मीद है कि इसे भारतीय बाजार में साल 2026 के शुरू तक लॉन्‍च किया जा सकता है।