ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में निसान की ओर से मौजूदा समय में सिर्फ कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी के तौर पर मैग्‍नाइट की बिक्री की जाती है। लेकिन जल्‍द ही निर्माता की ओर से बजट एमपीवी सेगमेंट में नई एमपीवी को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई एमपीवी की क्‍या जानकारी अभी सामने आई है। इसे कब तक लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च होगी एमपीवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट एमपीवी सेगमेंट में निसान की ओर से नई एमपीवी को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। लॉन्‍च के पहले इस एमपीवी की टेस्टिंग की जा रही है। इसी दौरान इसे देखा गया है।

क्‍या मिली जानकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक देखी गई यूनिट को पूरी तरह से ढंका गया था। लेकिन फिर भी इसके डिजाइन की जानकारी सामने आई है। डिजाइन के मामले में निसान की नई बजट एमपीवी रेनो की काइगर से प्रेरित लगती है। इसके साथ ही

कैसे होंगे फीचर्स निर्माता की ओर से अपनी नई एमपीवी में कुछ बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जा सकता है। इसमें एलईडी लाइट्स, रियर स्‍पॉयलर, 15 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, ड्यूल टोन इंटीरियर, पार्किंग सेंसर, डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, 10 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, छह एयरबैग, एबीएस, ईबीडी जैसे फीचर्स को दिया जा सकता है।

कितना दमदार इंजन निसान की नई बजट एमपीवी में भी एक लीटर की क्षमता के पेट्रोल इंजन को दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें सीएनजी का विकल्‍प भी दिया जा सकता है। इसके साथ ही पांच स्‍पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और एएमटी ट्रांसमिशन के विकल्‍प भी मिल सकते हैं।