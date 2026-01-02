New FASTag Rules: फास्टैग की ये झंझट खत्म, NHAI ने कार मालिकों को दी बड़ी राहत, कब से लागू होंगे नए नियम

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए कार FASTag (Car/Jeep/Van कैटेगरी) के लिए नो योर व्हीकल (Know Your Vehicle (KYV)) प्रक्रिया को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। NHAI ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि बहुत से लोगों को FASTag एक्टिवेशन के बाद बार-बार KYV से जुड़ी परेशानियों और फॉलो-अप का सामना करना पड़ता था, जबकि उनके पास सभी वैध वाहन दस्तावेज मौजूद होते थे।

मौजूदा कार FASTag यूजर्स को भी राहत NHAI ने साफ किया है कि पहले से जारी कार FASTag के लिए भी KYV अब रूटीन प्रक्रिया नहीं होगी। KYV सिर्फ खास परिस्थितियों में ही जरूरी होगी। यह अब केवल FASTag ढीला होने की शिकायत, गलत कैटेगरी में FASTag जारी होना और FASTag के दुरुपयोग से जुड़ी शिकायत के लिए जरूरी रखी गई है। अगर ऐसी कोई शिकायत नहीं है, तो मौजूदा FASTag यूजर्स को KYV के लिए परेशान नहीं किया जाएगा।