New Year Party के शराब पीकर गाड़ी चलाना पड़ेगा भारी, जेल के साथ लग सकता है जुर्माना

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। नए साल का जश्न मनाने जा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। न्यू ईयर पार्टी के बाद अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा कि ऐसा न करें। दरअसल भारत में ड्रिंक एंड ड्राइविंग को लेकर कानून काफी सख्त है। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के सेक्शन 185 के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध माना गया है। इसमें सजा केवल जुर्माने तक सीमित नहीं है, बल्कि जेल और लाइसेंस सस्पेंड तक किया जा सकता है। वहीं, 31 दिसंबर की रात देशभर में ट्रैफिक पुलिस स्पेशल चेकिंग भी करती है, ताकि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाही कर सकें। इस दौरान आपकी किसी भी तरह की लापरवाही आपपर भारी पड़ सकती है।

ड्रिंक एंड ड्राइव का टेस्ट कैसे होता है? भारत में ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर के खून में अल्कोहल की अधिकतम सीमा तय है। यह सीमा 100 मिलीलीटर खून में 30 मिलीग्राम अल्कोहल को चेक किया जाता है। अगर इससे ज्यादा मात्रा पाई जाती है, तो आप कानून के दायरे में आ जाते हैं। पुलिस इसकी टेस्टिंग ब्रेथ एनालाइजर से करती है। इस मशीन में ड्राइवर को सांस फूंकनी होती है। इसके अलावा, ड्रग्स के असर की भी जांच की जाती है। न्यू ईयर ईव पर देश के तमाम शहरों में ट्रैफिक पुलिस स्पेशल चेकिंग करती है और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात भी रहते हैं।