New Year Party के शराब पीकर गाड़ी चलाना पड़ेगा भारी, जेल के साथ लग सकता है जुर्माना
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। नए साल का जश्न मनाने जा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। न्यू ईयर पार्टी के बाद अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा कि ऐसा न करें। दरअसल भारत में ड्रिंक एंड ड्राइविंग को लेकर कानून काफी सख्त है। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के सेक्शन 185 के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध माना गया है। इसमें सजा केवल जुर्माने तक सीमित नहीं है, बल्कि जेल और लाइसेंस सस्पेंड तक किया जा सकता है। वहीं, 31 दिसंबर की रात देशभर में ट्रैफिक पुलिस स्पेशल चेकिंग भी करती है, ताकि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाही कर सकें। इस दौरान आपकी किसी भी तरह की लापरवाही आपपर भारी पड़ सकती है।
ड्रिंक एंड ड्राइव का टेस्ट कैसे होता है?
भारत में ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर के खून में अल्कोहल की अधिकतम सीमा तय है। यह सीमा 100 मिलीलीटर खून में 30 मिलीग्राम अल्कोहल को चेक किया जाता है। अगर इससे ज्यादा मात्रा पाई जाती है, तो आप कानून के दायरे में आ जाते हैं। पुलिस इसकी टेस्टिंग ब्रेथ एनालाइजर से करती है। इस मशीन में ड्राइवर को सांस फूंकनी होती है। इसके अलावा, ड्रग्स के असर की भी जांच की जाती है। न्यू ईयर ईव पर देश के तमाम शहरों में ट्रैफिक पुलिस स्पेशल चेकिंग करती है और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात भी रहते हैं।
ड्रिंक एंड ड्राइव की सजा
- अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए पहली बार पकड़े जाते हैं, तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने तक की जेल हो सती है। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है।
- अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए दूसरी बार पकड़े जाते हैं, जो 15,000 रुपये का जुर्माना और 2 साल तक की जेल की सजा है। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस लंबे समय के लिए सस्पेंड या कैंसिल के साथ गाड़ी जब्त हो सकती है और मामला कोर्ट तक जाता है।
- ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए अगर किसी को गंभीर चोट लती है, तो 25,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगता है। इसके साथ ही आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है।
- ड्रिंक एंड ड्राइव के दौरान हुए एक्सीडेंट में किसी की मौत हो जाती है, तो एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगता है। इसके साथ ही आपको 10 साल तक की कैद भी हो सकती है। ये नियम पूरे देश में लागू हैं।
हमारी राय
नए साल का जश्न मनाना गलत नहीं है, लेकिन शराब पीकर गाड़ी चलाना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इससे न सिर्फ आपपर असर पड़ता है, बल्कि दूसरों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। न्यू ईयर पार्टी जरूर करें, लेकिन शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। कैब बुक करें या किसी सोबर ड्राइवर से ड्राइव करवाएं। एक गलत फैसला सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि कई जिंदगियों को खतरे में डाल सकता है।
