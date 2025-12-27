New Renault Duster भारत में 26 जनवरी को होगी लॉन्च, नए डिजाइन के साथ लेटेस्ट फीचर्स से होगी लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Renault Duster भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास का एक ऐसा नाम है, जिसने मिड-साइज़ SUV सेगमेंट की नींव रखी। साल 2012 में लॉन्च हुई पहली जनरेशन Duster ने न सिर्फ Renault को पहचान दिलाई, बल्कि Creta, Seltos और Grand Vitara जैसी कई पॉपुलर SUVs के लिए रास्ता भी बनाया। अब Renault ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि New Renault Duster भारत में Republic Day 2026 पर लॉन्च होगी। हालांकि थर्ड-जेनरेशन Duster को 2023 में ग्लोबल मार्केट के लिए पेश किया जा चुका है, लेकिन भारत में आने वाला मॉडल कुछ बदलावों के साथ पेश किया जाएगा। आइए, जानते हैं कि 2026 Renault Duster में क्या-क्या खास मिल सकता है?

नई Renault Duster का एक्सटीरियर नई Duster का डिजाइन पहले से ज्यादा रग्ड और मॉडर्न होगा। इंटरनेशनल मॉडल के मुताबिक इसके डायमेंशंस लगभग 4.3 मीटर लंबाई, 1.8 मीटर चौड़ाई और 1.6 मीटर ऊंचाई के हैं, जबकि व्हीलबेस 2.6 मीटर का है। SUV के फ्रंट में स्लीक LED हेडलैम्प्स, ग्रिल पर फैला हुआ Renault ब्रांडिंग और भारी-भरकम क्लैडिंग देखने को मिलती है। चौड़े एयर डैम्स, सर्कुलर फॉग लैम्प्स और बोनट पर स्कल्प्टेड लाइन्स इसे एक एग्रेसिव लुक देते हैं। साइड प्रोफाइल में पिछली जनरेशन Duster की झलक मिलती है। मस्क्युलर फेंडर्स, व्हील आर्च और डोर्स पर क्लैडिंग, साथ ही डायमंड-कट अलॉय व्हील्स SUV के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को उभारते हैं। रियर की बात करें तो बॉक्सी डिजाइन, C-शेप LED टेललैम्प्स, रूफ-माउंटेड स्पॉइलर और ड्यूल-टोन रियर बंपर इसे प्रीमियम और मजबूत अपील देते हैं। फंक्शनल रूफ रेल्स भी इसमें मौजूद होंगी। नई Renault Duster का इंटीरियर नई Duster का केबिन इंटरनेशनल मॉडल की तरह ऑल-ब्लैक या ड्यूल-टोन थीम में आ सकता है। डैशबोर्ड पर शार्प और एंगुलर लाइन्स, ड्राइवर की ओर झुका हुआ सेंटर कंसोल और हेक्सागोनल AC वेंट्स इसे एक मॉडर्न टच देते हैं। भारत में आने वाले मॉडल का लेआउट भी इसी के आसपास रहने की उम्मीद है। फीचर्स की बात करें तो 2026 Renault Duster काफी लोडेड हो सकती है। इसमें 10-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर, Arkamys 3D साउंड सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा जैसे प्रीमियम फीचर्स हो सकते हैं। Duster भारत में ADAS टेक्नोलॉजी पाने वाली पहली Renault कार हो सकती है, जो इसे सेगमेंट में और मजबूत बनाएगी। पावरफुल इंजन से होगा लैस 2026 Renault Duster की शुरुआत सिर्फ पेट्रोल पावरट्रेन के साथ होगी। इसमें 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो इंटरनेशनल मार्केट में 156hp की पावर देता है। इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिल सकता है। इसके बाद Renault एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन भी लॉन्च कर सकती है। इसमें 1.6-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर्स होंगी, जिनकी कुल पावर लगभग 140hp होगी और इसे e-CVT गियरबॉक्स से जोड़ा जाएगा। फिलहाल डीजल इंजन की कोई पुष्टि नहीं है। वहीं, पुराने Duster में मिलने वाला AWD सिस्टम नए मॉडल में कॉस्ट की वजह से भारत में न दिया जाए, ऐसी संभावना है। कितनी होगी कीमत? नई Renault Duster की अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच हो सकती है। यह सीधे तौर पर मिड-साइज SUV सेगमेंट में मुकाबला Kia Seltos, Volkswagen Taigun, Skoda Kushaq, Maruti Grand Vitara, Toyota Hyryder, Tata Sierra, Tata Curvv, Honda Elevate और MG Astor के साथ करेगी।