ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता MG की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर ऑफर की जाने वाली एसयूवी MG Hector के नए वर्जन को औपचारिक तौर पर कल लॉन्‍च किया जाएगा। निर्माता की ओर से इसमें किस तरह के बदलाव किए जाएंगे। किन नए फीचर्स को नई हेक्‍टर में ऑफर किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च होगी नई MG Hector वाहन निर्माता एमजी की ओर से कल औपचारिक तौर पर नई हेक्‍टर को लॉन्‍च कर दिया जाएगा। निर्माता की ओर से इस एसयूवी में कई बदलावों को किया जाएगा। साथ ही कई नए फीचर्स को भी एसयूवी में ऑफर किया जा सकता है।

क्‍या होंगे बदलाव निर्माता की ओर से अभी तक एसयूवी के कई टीजर जारी किए गए हैं। जिनके मुताबिक एसयूवी के फ्रंट लुक को बदलने के लिए नई ग्रिल को ऑफर किया जाएगा। इसके साथ ही एसयूवी में नए रंग Celadon Blue और बेहतर इंफोटेनमेंट सिस्‍टम को भी ऑफर किया जाएगा।