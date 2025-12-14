Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कल लॉन्‍च होगी MG Hector SUV, नए रंग के साथ मिलेंगे कई बेहतरीन फीचर्स

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 11:59 AM (IST)

    वाहन निर्माता MG कल नई हेक्टर SUV लॉन्च करेगी, जिसमें कई बदलाव और नए फीचर्स होंगे। टीजर के अनुसार, SUV में नई ग्रिल और Celadon Blue रंग मिलेगा। बेहतर ...और पढ़ें

    Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता MG की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर ऑफर की जाने वाली एसयूवी MG Hector के नए वर्जन को औपचारिक तौर पर कल लॉन्‍च किया जाएगा। निर्माता की ओर से इसमें किस तरह के बदलाव किए जाएंगे। किन नए फीचर्स को नई हेक्‍टर में ऑफर किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लॉन्‍च होगी नई MG Hector

    वाहन निर्माता एमजी की ओर से कल औपचारिक तौर पर नई हेक्‍टर को लॉन्‍च कर दिया जाएगा। निर्माता की ओर से इस एसयूवी में कई बदलावों को किया जाएगा। साथ ही कई नए फीचर्स को भी एसयूवी में ऑफर किया जा सकता है।

    क्‍या होंगे बदलाव

    निर्माता की ओर से अभी तक एसयूवी के कई टीजर जारी किए गए हैं। जिनके मुताबिक एसयूवी के फ्रंट लुक को बदलने के लिए नई ग्रिल को ऑफर किया जाएगा। इसके साथ ही एसयूवी में नए रंग Celadon Blue और बेहतर इंफोटेनमेंट सिस्‍टम को भी ऑफर किया जाएगा।

    टेस्टिंग के दौरान दिखी थी एसयूवी

    कुछ समय पहले ही इस एसयूवी को टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। जिस दौरान इसमें नई स्‍क्रीन की जानकारी मिली थी। उम्‍मीद है कि नई स्‍क्रीन को 10GB तक की RAM दी जा सकती है। ज्‍यादा क्षमता की RAM से यह फायदा मिलेगा कि स्क्रीन रिस्पॉन्स और ओवरऑल ऑपरेशन पहले से कहीं ज्यादा स्मूद और फास्ट हो जाएंगे।

    मल्टी-टच जेस्चर कंट्रोल्स का सपोर्ट

    नई Hector का इंफोटेनमेंट सिस्टम मल्टी-टच जेस्चर कंट्रोल्स भी सपोर्ट कर सकता है। इससे यूजर सिर्फ जेस्चर से ही फैन स्पीड, म्यूजिक प्लेबैक जैसी सुविधाओं को कंट्रोल कर पाएगा। यह फीचर न सिर्फ केबिन इंटरैक्शन को सरल बनाएगा, बल्कि ड्राइविंग के दौरान भी सुविधा बढ़ाने का काम करेगा।

    किनसे होगा मुकाबला

    एमजी की ओर से हेक्‍टर को मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में Mahindra Scorpio, Mahindra XUV 700, Tata Sierra, Tata Harrier, Tata Safari, Skoda Kushaq जैसी एसयूवी को भी ऑफर किया जाता है।