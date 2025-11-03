ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल हुंडई की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में नई जेनरेशन Hyundai Venue को कल लॉन्‍च कर दिया जाएगा। इस एसयूवी में किस तरह के फीचर्स को दिया जाएगा। कितना दमदार इंजन दिया जाएगा। किस कीमत पर इसे लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

हुंडई की ओर से वेन्‍यू को कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से औपचारिक तौर पर इस एसयूवी की नई जेनरेशन को कल लॉन्‍च कर दिया जाएगा। लॉन्‍च से पहले ही निर्माता की ओर से इस एसयूवी के फीचर्स, इंजन, वेरिएंट्स की जानकारी को सार्वजनिक कर दिया गया है।

कैसे होंगे फीचर्स हुंडई की ओर से इस एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को दिया जाएगा। इसमें ट्वीन हॉर्न LED DRLs और क्वाड बीम LED हेडलैम्प्स, होराइजन LED पोजिशनिंग लैंप और रियर होराइजन LED टेल लैंप, डार्क क्रोम रेडिएटर ग्रिल और ब्रिज टाइप रूफ रेल्स, सिग्नेचर C-पिलर गार्निश और इन-ग्लास Venue एम्बलम, मसल्ड व्हील आर्च और डायमंड-कट 16-इंच अलॉय व्हील्स, डुअल 12.3-इंच की कर्व्ड पैनोरमिक डिस्प्ले, डुअल-टोन (डार्क नेवी और डव ग्रे) लेदर सीट्स, 2-स्टेप रियर सीट्स और इलेक्ट्रिक 4-वे ड्राइवर सीट, रियर AC वेंट्स और विंडो सनशेड, कॉफी-टेबल सेंट्रल कंसोल और मून व्हाइट एम्बियंट लाइटिंग, D-कट स्टेरिंग व्हील और प्रीमियम लेदर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स को दिया जाएगा।

कितनी होगी सुरक्षित हुंडई से मिली जानकारी के मुताबिक एसयूवी में कई बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स को दिया जाएगा। इस एसयूवी में Level-2 ADAS, उच्‍च ग्रेड स्‍टील, छह एयरबैग, ईएससी, एचएसी, इलेक्‍ट्रिक पार्किंग ब्रेक, एसवीएम, चारों पहियों में डिस्‍क ब्रेक, टीपीएमएस, ईएसएम, थ्री पाइंट सीट बेल्‍ट, रोल ओवर सेंसर जैसे 33 स्‍टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ ही 65 से ज्‍यादा सेफ्टी फीचर्स ऑफर किए जाएंगे।

कितनी होगी लंबाई-चौड़ाई निर्माता की ओर से इस एसयूवी को पहले से बेहतर लंबाई-चौड़ाई के साथ ऑफर किया जाएगा। नई जेनरेशन वेन्‍यू की लंबाई 3995 एमएम होगी। इसकी चौड़ाई 1800 एमएम होगी। इसकी ऊँचाई 1665 एमएम और व्हीलबेस 2520 एमएम होगा।

कितना दमदार इंजन हुंडई से मिली जानकारी के मुताबिक नई वेन्‍यू को पेट्रोल के दो इंजन विकल्‍प दिए जाएंगे। जिनमें 1.2 लीटर एमपीआई पेट्रोल इंजन होगा जिससे इसे 61 किलोवाट की पावर और 114.7 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। इस इंजन के साथ सिर्फ पांच स्‍पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया जाएगा।

दूसरे पेट्रोल इंजन के तौर पर इसमें एक लीटर की क्षमता का टर्बो इंजन का विकल्‍प दिया जाएगा। जिससे इसे 88.3 किलोवाट की पावर और 172 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। इस इंजन के साथ छह स्‍पीड मैनुअल, आईएसजी और सात स्‍पीड डीसीटी ट्रांसमिशन के विकल्‍प दिए जाएंगे।

1.5 लीटर की क्षमता का यू2 सीआरडीआई डीजल इंजन दिया जाएगा। जिससे एसयूवी को 85 किलोवाट की पावर और 250 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। इस इंजन के साथ एसयूवी को छह स्‍पीड मैनुअल, छह स्‍पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्‍प को दिया जाएगा।

कितनी होगी कीमत हुंडई वेन्‍यू की नई जेनरेशन के लॉन्‍च के समय ही कीमत की सही जानकारी मिल पाएगी। लेकिन उम्‍मीद की जा रही है कि इस एसयूवी को पुरानी जेनरेशन की कीमत पर ही लॉन्‍च किया जा सकता है।