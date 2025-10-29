ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में हुंडई की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता जल्‍द ही नई Hyundai Venue को लॉन्‍च करने की तैयारी कर रही है। इसके पहले ही एसयूवी के फीचर्स और वेरिएंट्स की जानकारी सामने आ चुकी है। अब निर्माता की ओर से एसयूवी के इंजन की जानकारी दी गई है। इस एसयूवी को कितने इंजन के विकल्‍प दिए जाएंगे। इनसे कितनी पावर मिलेगी। कब इसे लॉन्‍च किया जाएगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

हुंडई करेगी नई वेन्‍यू लॉन्‍च हुंडई की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में वेन्‍यू को ऑफर किया जाता है। जल्‍द ही इस एसयूवी की नई जेनरेशन को भारत में लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। इसके पहले निर्माता की ओर से जानकारी को सार्वजनिक किया जा रहा है।

मिलेंगे कई इंजन के विकल्‍प अब निर्माता की ओर से जानकारी दी गई है कि एसयूवी को तीन इंजन के विकल्‍प के साथ लॉन्‍च किया जाएगा। जिनमें से दो पेट्रोल और एक डीजल इंजन का विकल्‍प होगा। कितने दमदार होंगे पेट्रोल इंजन हुंडई से मिली जानकारी के मुताबिक नई वेन्‍यू को पेट्रोल के दो इंजन विकल्‍प दिए जाएंगे। जिनमें 1.2 लीटर एमपीआई पेट्रोल इंजन होगा जिससे इसे 61 किलोवाट की पावर और 114.7 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। इस इंजन के साथ सिर्फ पांच स्‍पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया जाएगा।

दूसरे पेट्रोल इंजन के तौर पर इसमें एक लीटर की क्षमता का टर्बो इंजन का विकल्‍प दिया जाएगा। जिससे इसे 88.3 किलोवाट की पावर और 172 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। इस इंजन के साथ छह स्‍पीड मैनुअल, आईएसजी और सात स्‍पीड डीसीटी ट्रांसमिशन के विकल्‍प दिए जाएंगे।

कितना दमदार होगा डीजल इंजन निर्माता की ओर से पेट्रोल के साथ ही डीजल इंजन का विकल्‍प भी वेन्‍यू में दिया जाएगा। इसमें 1.5 लीटर की क्षमता का यू2 सीआरडीआई डीजल इंजन दिया जाएगा। जिससे एसयूवी को 85 किलोवाट की पावर और 250 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। इस इंजन के साथ एसयूवी को छह स्‍पीड मैनुअल, छह स्‍पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्‍प को दिया जाएगा।