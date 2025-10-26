Language
    नई Hyundai Venue में मिलेंगे ये बेहतरीन फीचर्स, मौजूदा के मुकाबले कितना है अंतर

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 05:29 PM (IST)

    हुंडई मोटर्स की ओर से भारतीय बाजार में नई जेनरेशन वेन्‍यू को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर इस एसयूवी में मौजूदा जेनरेशन के मुकाबले कितने बेहतर फीचर्स दिए जाएंगे। किस तरह के बदलावों के साथ नई जेनरेशन वेन्‍यू को लॉन्‍च किया जाएगा। आइए जानते हैं।

    हुंडई करेगी बेहतरीन फीचर्स के साथ नई जेनरेशन वेन्‍यू लॉन्‍च।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। हुंडई की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्‍द ही कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में नई जेनरेशन वेन्‍यू को लॉन्‍च कर दिया जाएगा। निर्माता की ओर से इस एसयूवी में किस तरह के बदलाव किए जाएंगे। मौजूदा जेनरेशन के मुकाबले किस तरह के नए फीचर्स को दिया जाएगा। कब इसे भारत में लॉन्‍च किया जाएगा। इसकी कीमत क्‍या हो सकती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    लॉन्‍च होगी नई जेनरेशन वेन्‍यू

    हुंडई की ओर से नई जेनरेशन वेन्‍यू को भारतीय बाजार में लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी को कई तरह के बदलावों के साथ लॉन्‍च किया जाएगा। जिससे यह मौजूदा जेनरेशन के मुकाबले काफी ज्‍यादा बेहतर होगी।

    मिलेगी बड़ी स्‍क्रीन

    निर्माता की ओर से नई जेनरेशन वेन्‍यू को 12.3 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम के साथ लॉन्‍च किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें 12.3 इंच का ही डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर भी दिया जाएगा। जिसको कर्व्‍ड रखा जाएगा। जिससे यह मौजूदा जेनरेशन के मुकाबले काफी बेहतर हो जाएगी।

    इंटीरियर में होगा बदलाव

    नई जेनरेशन वेन्‍यू के इंटीरियर को भी बदला जाएगा और इसमें ड्यूल टोन इंटीरियर के साथ डी कट स्‍टेयरिंग व्‍हील को भी दिया जाएगा।

    डिजाइन होगा बेहतर

    नई जेनरेशन वेन्‍यू का डिजाइन मौजूदा जेनरेशन के मुकाबले बदला गया है। जिससे यह देखने में थोड़ी बड़ी लगेगी। इसके साथ ही इसमें नए डिजाइन वाले कनेक्‍टिड टेल लाइट्स, वर्टिकल एलईडी डीआरएल, क्‍वाड बीम एलईडी हेडलाइट्स को दिया जाएगा।

    मौजूदा जेनरेशन से होगी ऊंची और चौड़ी

    हुंडई वेन्‍यू की नई जेनरेशन को मौजूदा जेनरेशन के मुकाबले ज्‍यादा ऊंचा और चौड़ा बनाया गया है। साथ ही इसका व्‍हीलबेस भी 20 एमएम तक ज्‍यादा किया गया है।

    कब होगी लॉन्‍च

    निर्माता ने जानकारी दी है कि नई जेनरेशन वेन्‍यू को भारत में औपचारिक तौर पर चार नवंबर को लॉन्‍च कर दिया जाएगा। इस एसयूवी की कीमत में भी मामूली बदलाव किया जाएगा।

    किनसे होगा मुकाबला

    हुंडई की ओर से इस एसयूवी को कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Maruti Brezza, Kia Sonet, Mahindra XUV 3XO, Kia Syros, Tata Nexon जैसी एसयूवी के साथ होगा।