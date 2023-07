Royal Enfield Bullet 350 नए अवतार में जल्द होगी लॉन्च, इन बड़े बदलावों के साथ मारेगी एंट्री

Royal Enfield 30 अगस्त को भारतीय बाजार में नई पीढ़ी की Bullet 350 को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई बुलेट 350 को पावर देने के लिए वही 349 सीसी सिंगल-सिलेंडर इंजन दिए जाने की संभावना है। ये लॉन्ग-स्ट्रोक इंजन होगा जो एयर-ऑयल कूल्ड है।इसका पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 19.9 bhp और 27 Nm के आसपास और ऑन ड्यूटी गियरबॉक्स 5-स्पीड यूनिट होगा।

New gen Royal Enfield Bullet 350 to be launched soon

