Montra Electric करेगी कमर्शियल पोर्टफोलियो का विस्तार, अगले साल लॉन्च होगा नया इलेक्ट्रिक ट्रक
मुरुगप्पा समूह की मोंट्रा इलेक्ट्रिक भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को देखते हुए अपने कमर्शियल पोर्टफोलियो का विस्तार करेगी। कंपनी जल्द ही 3.5 टन से कम क्षमता का एक नया इलेक्ट्रिक ट्रक लॉन्च करने की तैयारी में है। इससे पहले कंपनी ने एविएटर ट्रक लॉन्च किया था और अब इलेक्ट्रिक ट्रक सेगमेंट में तेजी से वृद्धि की उम्मीद कर रही है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिसे देखते हुए कई निर्माताओं की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों को पेश और लॉन्च किया जा रहा है। कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में भी वाहनों की मांग बढ़ रही है। इस सेगमेंट में मुरुगप्पा समूह की इलेक्ट्रिक शाखा Montra Electric की ओर से भी वाहनों को पेश किया जाता है। निर्माता की ओर से जल्द ही अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया जाएगा। किस सेगमेंट में किस तरह के इलेक्ट्रिक ट्रक को निर्माता की ओर से लॉन्च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
लॉन्च होगा नया ट्रक
मोंट्रा इलेक्ट्रिक की ओर से भारतीय बाजार में जल्द ही कमर्शियल सेगमेंट के पोर्टफोलियो को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए निर्माता की ओर से जल्द ही नए इलेक्ट्रिक ट्रक को भारत में लॉन्च किया जा सकता है।
क्या होगी खासियत
निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक नए कमर्शियल ट्रक को छोटे कमर्शियल वाहन सेगमेंट में लॉन्च किया जाएगा। जिसकी क्षमता 3.5 टन से कम होगी। इस ट्रक के लॉन्च के बाद निर्माता की ओर से 3.5 से 7.5 टन के बीच में भी नए ट्रक को लॉन्च किया जा सकता है।
साल के शुरू में लॉन्च किया था ट्रक
Montra Electric की ओर से साल के शुरू में ही अपने पहले इलेक्ट्रिक ट्रक (SCV) सेगमेंट में एविएटर को लॉन्च किया गया था। जिसकी क्षमता 3.5 टन है। इस ट्रक को 80 kWh की क्षमता की बैटरी के साथ ऑफर किया जाता है जिससे इसे सिंगल चार्ज में 245 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज मिलती है। इस पर निर्माता की ओर से साल साल या 2.5 लाख किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी भी ऑफर की जाती है।
तेजी से बढ़त की उम्मीद
मोंट्रा इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक ट्रक सेगमेंट में तेजी से बढ़ोतरी की उम्मीद है। निर्माता के पास तमिलनाडु के पोन्नेरी में छोटे कमर्शियल ट्रक की मांग को पूरा करने के लिए पांच लाख वर्ग फुट में विनिर्माण सुविधा है, इसकी क्षमता 50 हजार यूनिट्स की है।
