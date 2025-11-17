Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत में अगले कुछ महीनों में लॉन्‍च हो सकते हैं मिड साइज सेडान कारों के फेसलिफ्ट, नए फीचर्स के साथ होंगे कई बदलाव

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 01:00 PM (IST)

    भारत में सेडान कारों की भी मांग रहती है। जिसे देखते हुए कई निर्माता इस सेगमेंट में वाहनों को ऑफर करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले कुछ महीनों के दौरान दो प्रमुख निर्माताओं की ओर से मिड साइज सेडान सेगमेंट में मौजूद दो कारों के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्‍च किया जा सकता है। यह कारें कौन सी हैं। कब तक इनके फेसलिफ्ट को लॉन्‍च किया जाएगा। आइए जानते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में सेडान कारों का भी बिक्री में अहम योगदान रहता है। कई निर्माता इस सेगमेंट में बेहतरीन फीचर्स के साथ अपनी कारों को बिक्री के लिए ऑफर करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा मिड साइज सेडान कारों में से दो के फेसलिफ्ट को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। किस निर्माता की किस गाड़ी के फेसलिफ्ट को लॉन्‍च किया जा सकता है। कब तक इनको लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लॉन्‍च होंगे फेसलिफ्ट वर्जन

    रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में मौजूद दो मिड साइज सेडान कारों को अब पहले से ज्‍यादा बेहतर करने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जल्‍द ही इनके फेसलिफ्ट वर्जन को देश में पेश किया जा सकता है। जिन कारों के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्‍च किया जा सकता है उनमें Skoda Slavia और Hyundai Verna शामिल हैं।

    कब आएगा Hyundai Verna का फेसलिफ्ट

    निर्माता की ओर से अभी तक इसकी औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन कई बार इसे टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। जानकारी के मुताबिक इसमें स्प्लिट हेडलाइट के साथ ही एंगुलर सी-पिलर को तो दिया ही जाएगा। इसके साथ ही इसमें 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्‍टम भी दिया जाएगा। जिसके साथ वायरलेस एंड्राइड ऑटो और एपल कार प्‍ले भी मिलेगा। इसके साथ ही इसमें कई और बेहतरीन फीचर्स और प्रीमियम इंटीरियर को दिया जा सकता है। हुंडई की ओर से इस सेडान कार के फेसलिफ्ट को भारत में मार्च 2026 तक लॉन्‍च किया जा सकता है।

    Skoda Slavia को भी मिलेगा फेसलिफ्ट

    स्‍कोडा की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर स्‍लाविया को ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सेडान कार को भी फेसलिफ्ट के साथ लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। जिसमें नए बंपर को दिया जा सकता है और हेडलाइट में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें नए टेल लैंप, डायनैमिक टर्न इंडीकेटर को दिया जा सकता है। स्‍लाविया में कई और नए फीचर्स को भी जोड़ा जा सकता है। निर्माता की ओर से इस सेडान कार के फेसलिफ्ट वर्जन को भारत में अगले साल के मध्‍य तक लॉन्‍च किया जा सकता है।