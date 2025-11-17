ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में सेडान कारों का भी बिक्री में अहम योगदान रहता है। कई निर्माता इस सेगमेंट में बेहतरीन फीचर्स के साथ अपनी कारों को बिक्री के लिए ऑफर करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा मिड साइज सेडान कारों में से दो के फेसलिफ्ट को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। किस निर्माता की किस गाड़ी के फेसलिफ्ट को लॉन्‍च किया जा सकता है। कब तक इनको लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च होंगे फेसलिफ्ट वर्जन रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में मौजूद दो मिड साइज सेडान कारों को अब पहले से ज्‍यादा बेहतर करने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जल्‍द ही इनके फेसलिफ्ट वर्जन को देश में पेश किया जा सकता है। जिन कारों के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्‍च किया जा सकता है उनमें Skoda Slavia और Hyundai Verna शामिल हैं।

कब आएगा Hyundai Verna का फेसलिफ्ट निर्माता की ओर से अभी तक इसकी औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन कई बार इसे टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। जानकारी के मुताबिक इसमें स्प्लिट हेडलाइट के साथ ही एंगुलर सी-पिलर को तो दिया ही जाएगा। इसके साथ ही इसमें 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्‍टम भी दिया जाएगा। जिसके साथ वायरलेस एंड्राइड ऑटो और एपल कार प्‍ले भी मिलेगा। इसके साथ ही इसमें कई और बेहतरीन फीचर्स और प्रीमियम इंटीरियर को दिया जा सकता है। हुंडई की ओर से इस सेडान कार के फेसलिफ्ट को भारत में मार्च 2026 तक लॉन्‍च किया जा सकता है।