    MG Windsor EV ने फिर बनाया कीर्तिमान, सिर्फ 400 दिनों में ही हो गई 50 हजार यूनिट्स की बिक्री

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 03:29 PM (IST)

    भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के बीच, MG मोटर्स की विंडर ईवी ने 400 दिनों में 50,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कंपनी के प्रबंध निदेशक ने इसे भारत की ईवी यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया है। यह गाड़ी कई आधुनिक फीचर्स और लंबी रेंज के साथ आती है, जिसकी शुरुआती कीमत 12.6 लाख रुपये है।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में इलेक्‍ट्रिक कारों की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिसे देखते हुए कई निर्माताओं की ओर से इस सेगमेंट में अपने वाहनों को पेश और लॉन्‍च किया जा रहा है। वाहन निर्माता MG मोटर्स की ओर से भी MG Windsor EV को ऑफर किया जाता है। निर्माता की इस ईवी ने फिर नया कीर्तिमान बनाया है। इसमें किस तरह के फीचर्स मिलते हैं। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    MG Windsor EV ने बनाया कीर्तिमान

    एमजी मोटर्स की ओर से इलेक्‍ट्रिक सीयूवी सेगमेंट में विंडसर को बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस गाड़ी ने हाल में ही नया कीर्तिमान बनाया है। निर्माता ने बताया है कि सिर्फ 400 दिनों में ही इस गाड़ी की 50 हजार यूनिट्स की बिक्री की गई है।

    अधिकारियों ने कही यह बात

    एमजी मोटर्स के प्रबंध निदेशक अनुराग मेहरोत्रो ने कहा कि जब हमने विंडसर ईवी लॉन्च की तो हमारा मिशन सरल लेकिन महत्वाकांक्षी था। विंडसर ईवी की तेज़ सफलता, रिकॉर्ड समय में 50,000 बिक्री हासिल करना, भारत की ईवी यात्रा में एक ऐतिहासिक क्षण है और दर्शाता है कि ग्राहक इस बदलाव को उत्साह के साथ अपना रहे हैं। यह उपलब्धि हमें नई ऊर्जा वाहनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और गहरा करने के लिए प्रेरित करती है। हमारा विज़न हर बार रोमांचक अनुभव प्रदान करना है, और हम भारत में मोबिलिटी के भविष्य को आकार देते हुए इस मानक को और ऊँचा उठाते रहेंगे।

    कैसे हैं फीचर्स

    MG Windsor EV में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। इसमें ड्यूल टोन इंटीरियर, V2L और V2V को भी दिया गया है। इसके अलावा इसमें एंबिएंट लाइट, इनफिनिटी ग्‍लास रूफ, फ्रंट सीट वेंटिलेशन, 15.6 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, एपल कार प्‍ले, एंड्राइड ऑटो, चार स्‍पीकर, चार ट्विटर, सब वूफर, डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, वारयलेस स्‍मार्टफोन चार्जर, फ्रंट वेंटिलेटिड सीट्स,वुडन फिनिश, 604 लीटर बूट स्‍पेस, एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी टेल लाइट्स, कनेक्टिड डीआरएल, पावर्ड टेलगेट, 18 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, ग्‍लास एंटीना, फ्लश डोर हैंडल जैसे फीचर्स मिलते हैं।

    कितनी है रेंज

    MG Windsor Pro EV में निर्माता की ओर से 52.9 KWh की क्षमता की बैटरी को दिया गया है। जिसे सिंगल चार्ज में 449 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। इसे मिनट 60 किलोवाट के डीसी फास्‍ट चार्जर से 20 से 80 फीसदी सिर्फ 50 मिनट में चार्ज किया जा सकता है। इसमें लगी मोटर से इसे 136 पीएस की पावर और 200 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके अलावा इसके सामान्‍य वेरिएंट में सिंगल चार्ज में 330 किलोमीटर तक की रेंज दी जाती है।

    कितनी है कीमत

    MG Windsor EV की एक्‍स शोरूम कीमत 12.6 लाख रुपये एक्‍स शोरूम से 18.39 लाख रुपये एक्‍स शोरूम तक है। इसे निर्माता की ओर से BaaS के तहत 9.99 लाख रुपये से 12.50 लाख रुपये तक है।