MG Windsor EV ने फिर बनाया कीर्तिमान, सिर्फ 400 दिनों में ही हो गई 50 हजार यूनिट्स की बिक्री

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में इलेक्‍ट्रिक कारों की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिसे देखते हुए कई निर्माताओं की ओर से इस सेगमेंट में अपने वाहनों को पेश और लॉन्‍च किया जा रहा है। वाहन निर्माता MG मोटर्स की ओर से भी MG Windsor EV को ऑफर किया जाता है। निर्माता की इस ईवी ने फिर नया कीर्तिमान बनाया है। इसमें किस तरह के फीचर्स मिलते हैं। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

MG Windsor EV ने बनाया कीर्तिमान एमजी मोटर्स की ओर से इलेक्‍ट्रिक सीयूवी सेगमेंट में विंडसर को बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस गाड़ी ने हाल में ही नया कीर्तिमान बनाया है। निर्माता ने बताया है कि सिर्फ 400 दिनों में ही इस गाड़ी की 50 हजार यूनिट्स की बिक्री की गई है।

अधिकारियों ने कही यह बात एमजी मोटर्स के प्रबंध निदेशक अनुराग मेहरोत्रो ने कहा कि जब हमने विंडसर ईवी लॉन्च की तो हमारा मिशन सरल लेकिन महत्वाकांक्षी था। विंडसर ईवी की तेज़ सफलता, रिकॉर्ड समय में 50,000 बिक्री हासिल करना, भारत की ईवी यात्रा में एक ऐतिहासिक क्षण है और दर्शाता है कि ग्राहक इस बदलाव को उत्साह के साथ अपना रहे हैं। यह उपलब्धि हमें नई ऊर्जा वाहनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और गहरा करने के लिए प्रेरित करती है। हमारा विज़न हर बार रोमांचक अनुभव प्रदान करना है, और हम भारत में मोबिलिटी के भविष्य को आकार देते हुए इस मानक को और ऊँचा उठाते रहेंगे।