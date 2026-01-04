साल 2025 की Electric King बनी MG Windsor EV, मिडिल क्लास के लिए बनी पहली पसंद, मिलते हैं बेहतरीन फीचर्स

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माता MG मोटर्स की ओर से भारत में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से Electric Car सेगमेंट में भी MG Windsor EV को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से जानकारी दी गई है कि इस कार की बीते साल 2025 के दौरान सबसे ज्‍यादा मांग रही है। इस कार में किस तरह के फीचर्स मिलते हैं। किस कीमत पर इसे ऑफर किया जाता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

एमजी मोटर्स की ओर से इलेक्‍ट्रिक कार सेगमेंट में विंडसर ईवी को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से जानकारी दी गई है कि बीते साल 2025 के दौरान यह कार देश की सबसे पसंदीदा इलेक्‍ट्रिक कार बन गई है। एमजी मोटर इंडिया ने चालू वर्ष 2025 में चालू वर्ष 2024 की तुलना में 19 फीसदी की वार्षिक बढ़ोतरी दर्ज की है और जनवरी से दिसंबर 2025 की अवधि में 70554 यूनिट्स की बिक्री की है। इसके साथ ही बीते साल एक लाख इलेक्‍ट्रिक कारों की बिक्री का आंकड़ा भी पार कर लिया है।

कैसे हैं फीचर्स

MG Windsor EV में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। इसमें ड्यूल टोन इंटीरियर, V2L और V2V को भी दिया गया है। इसके अलावा इसमें एंबिएंट लाइट, इनफिनिटी ग्‍लास रूफ, फ्रंट सीट वेंटिलेशन, 15.6 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, एपल कार प्‍ले, एंड्राइड ऑटो, चार स्‍पीकर, चार ट्विटर, सब वूफर, डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, वारयलेस स्‍मार्टफोन चार्जर, फ्रंट वेंटिलेटिड सीट्स,वुडन फिनिश, 604 लीटर बूट स्‍पेस, एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी टेल लाइट्स, कनेक्टिड डीआरएल, पावर्ड टेलगेट, 18 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, ग्‍लास एंटीना, फ्लश डोर हैंडल जैसे फीचर्स मिलते हैं।

कितनी है रेंज MG Windsor Pro EV में निर्माता की ओर से 52.9 KWh की क्षमता की बैटरी को दिया गया है। जिसे सिंगल चार्ज में 449 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। इसे मिनट 60 किलोवाट के डीसी फास्‍ट चार्जर से 20 से 80 फीसदी सिर्फ 50 मिनट में चार्ज किया जा सकता है। इसमें लगी मोटर से इसे 136 पीएस की पावर और 200 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके अलावा इसके सामान्‍य वेरिएंट में सिंगल चार्ज में 330 किलोमीटर तक की रेंज दी जाती है।