MG ने सभी कारों में ऑफर किया खास फीचर, प्रदूषण से मिल जाएगी राहत

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में MG मोटर्स की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हाल में ही जानकारी दी गई है कि उनकी सभी कारों में एक खास फीचर को ऑफर किया जा रहा है। जिससे दिल्‍ली एनसीआर में प्रदूषण के बीच भी कार चलाने में आसानी होगी। निर्माता की ओर से अपनी कारों में किस तरह के फीचर को दिया गया है। इससे किस तरह से फायदा मिल सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

MG ने किया खास फीचर ऑफर एमजी मोटर्स की ओर से जानकारी दी गई है कि उनकी सभी कारों में पीएम 2.5 एयर फिल्‍टर को दिया जा रहा है। इस फीचर के कारण कार में सफर करने पर प्रदूषण और हानिकारक कणों से राहत मिलेगी। इसके अलावा निर्माता अपनी कुछ कारों में एयर प्‍यूरीफायर जैसे बेहतरीन फीचर को भी दे रही है।

किन कारों में मिलेगा 2.5 एयर फिल्‍टर जानकारी के मुताबिक निर्माता की ओर से MG Astor, Gloster, Windsor, Comet और ZS EV में इस फीचर को दिया जा रहा है। पीएम 2.5 एयर फिल्‍टर का फायदा यह होता है कि इससे महीन धूल, धुआं और छोटे कण जो हवा के जरिए सांस लेने पर शरीर में चले जाते हैं, उनसे बचाव किया जा सकता है और परेशानी से बचा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इस फीचर से 95 फीसदी से 99 फीसदी हानिकारक कणों को रोका जा सकता है।

इस एसयूवी में मिलेगा एयर प्‍यूरीफायर जानकारी के मुताबिक प्रदूषण के बीच कार में सफर करते हुए एयर प्‍यूरीफायर काफी राहत देता है। निर्माता की एसयूवी MG Hector में इस फीचर को दिया जा रहा है। जो अब एक्‍टिवेटिड कार्बन फिल्‍टर के साथ आ रहा है। जिससे प्रदूषण के साथ ही एलर्जी फैलाने वाले कण को भी दूर रखने में मदद मिलती है। साथ ही इस एसयूवी में AQI इंटीग्रेटिड डिस्‍प्‍ले भी मिलता है जो केबिन में हवा की गुणवत्‍ता की रियल टाइम अपडेट देता है।