Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MG ने सभी कारों में ऑफर किया खास फीचर, प्रदूषण से मिल जाएगी राहत

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:32 PM (IST)

    एमजी मोटर्स ने घोषणा की है कि वे अपनी सभी कारों में पीएम 2.5 एयर फिल्टर दे रहे हैं। यह फ़ीचर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत दिलाएगा। एमजी एस्टर, ग्लोस्टर, विंडसर, कॉमेट और जेडएस ईवी में यह फ़ीचर मिलेगा। हेक्टर में एयर प्यूरीफायर भी दिया जा रहा है। दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में MG मोटर्स की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हाल में ही जानकारी दी गई है कि उनकी सभी कारों में एक खास फीचर को ऑफर किया जा रहा है। जिससे दिल्‍ली एनसीआर में प्रदूषण के बीच भी कार चलाने में आसानी होगी। निर्माता की ओर से अपनी कारों में किस तरह के फीचर को दिया गया है। इससे किस तरह से फायदा मिल सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MG ने किया खास फीचर ऑफर

    एमजी मोटर्स की ओर से जानकारी दी गई है कि उनकी सभी कारों में पीएम 2.5 एयर फिल्‍टर को दिया जा रहा है। इस फीचर के कारण कार में सफर करने पर प्रदूषण और हानिकारक कणों से राहत मिलेगी। इसके अलावा निर्माता अपनी कुछ कारों में एयर प्‍यूरीफायर जैसे बेहतरीन फीचर को भी दे रही है।

    किन कारों में मिलेगा 2.5 एयर फिल्‍टर

    जानकारी के मुताबिक निर्माता की ओर से MG Astor, Gloster, Windsor, Comet और ZS EV में इस फीचर को दिया जा रहा है। पीएम 2.5 एयर फिल्‍टर का फायदा यह होता है कि इससे महीन धूल, धुआं और छोटे कण जो हवा के जरिए सांस लेने पर शरीर में चले जाते हैं, उनसे बचाव किया जा सकता है और परेशानी से बचा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इस फीचर से 95 फीसदी से 99 फीसदी हानिकारक कणों को रोका जा सकता है।

    इस एसयूवी में मिलेगा एयर प्‍यूरीफायर

    जानकारी के मुताबिक प्रदूषण के बीच कार में सफर करते हुए एयर प्‍यूरीफायर काफी राहत देता है। निर्माता की एसयूवी MG Hector में इस फीचर को दिया जा रहा है। जो अब एक्‍टिवेटिड कार्बन फिल्‍टर के साथ आ रहा है। जिससे प्रदूषण के साथ ही एलर्जी फैलाने वाले कण को भी दूर रखने में मदद मिलती है। साथ ही इस एसयूवी में AQI इंटीग्रेटिड डिस्‍प्‍ले भी मिलता है जो केबिन में हवा की गुणवत्‍ता की रियल टाइम अपडेट देता है।

    बेहद खराब है हवा

    दिल्‍ली एनसीआर में दिवाली के बाद से ही हवा की गुणवत्‍ता काफी ज्‍यादा खराब चल रही है। दिल्‍ली और एनसीआर में कई जगहों पर तो AQI 400 से 500 के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है। जिससे सांस लेने में काफी परेशानी भी हो सकती है।