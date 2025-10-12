MG Cyberster की भारत में बढ़ी मांग, खरीदने से पहले जान लें कितना है वेटिंग पीरियड

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में इलेक्‍ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। जिसे देखते हुए वाहन निर्माताओं की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों को पेश और लॉन्‍च किया जा रहा है। एमजी मोटर्स की ओर से भी इलेक्‍ट्रिक स्‍पोर्ट्स कार के तौर पर MG Cyberster को कुछ समय पहले ही लॉन्‍च किया गया है। लॉन्‍च के बाद से ही इस गाड़ी की मांग लगातार बढ़ रही है। अब इसे खरीदकर घर लाने के लिए कितना इंतजार करना पड़ सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

MG Cyberster की बढ़ी मांग वाहन निर्माता एमजी मोटर्स की ओर से जानकारी दी गई है कि उनकी इलेक्‍ट्रिक स्‍पोर्ट्स कार MG Cyberster की मांग भारत में लगातार बढ़ रही है। लॉन्‍च के दो महीने में ही निर्माता की ओर से इस गाड़ी की 256 यूनिट्स की बिक्री हो चुकी है।

साइबरस्‍टर पर है वेटिंग पीरियड निर्माता ने जानकारी दी है कि उनकी इस कार को खरीदने के लिए अब इंतजार करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक साइबरस्‍टर को खरीदकर घर लाने के लिए करीब तीन से चार महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है।

लग्‍जरी इलेक्‍ट्रिक सेगमेंट में बना दूसरा सबसे बड़ा ब्रॉन्‍ड एमजी मोटर्स ने दो महीने पहले भारतीय बाजार में दो लग्‍जरी इलेक्‍ट्रिक कारों के तौर पर MG Cyberster और MG M9 को लॉन्‍च किया था। लॉन्‍च के बाद से ही इन दोनों कारों की बाजार में मांग लगातार बढ़ रही है। जिस कारण अब एमजी लग्‍जरी इलेक्‍ट्रिक वाहन सेगमेंट में दूसरा सबसे बड़ा लग्‍जरी ब्रॉन्‍ड भी बन गया है।

अधिकारियों ने कही यह बात एमजी मोटर इंडिया में एमजी सिलेक्‍टर के अंतरिम हेड मिलिंद शाह ने कहा कि भारत के लक्जरी ईवी सेगमेंट में दूसरा स्थान हासिल करना हमारे मॉडलों को मिली अभूतपूर्व प्रतिक्रिया का प्रमाण है। एमजी साइबरस्टर और एमजी एम9 प्रेसिडेंशियल लिमोसिन दोनों ही समझदार ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं, जो वास्तव में कुछ विशिष्ट चाहते हैं, चाहे वह ओपन-टॉप परफॉर्मेंस का सरासर उत्साह हो या बेजोड़ विलासिता की उपस्थिति। एमजी सिलेक्ट में, हमें इस विशिष्ट स्वामित्व अनुभव को बनाने पर गर्व है।

कितनी दमदार बैटरी और मोटर MG Cyberster Electric Super Car में 77 kWh की दमदार बैटरी और मोटर को दिया गया है। इसमें लगी बैटरी को फुल चार्ज करने के बाद 507 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है। बैटरी को 144 kW फास्‍ट चार्जर से 38 मिनट में 10 से 80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है। गाड़ी में लगी मोटर से इसे 510 पीएस की पावर और 725 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसकी टॉप स्‍पीड 195 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। इसमें रियर व्‍हील ड्राइव और ऑल व्‍हील ड्राइव का विकल्‍प भी दिया गया है।

कैसे हैं फीचर्स निर्माता की ओर से इसमें कई बेहतरीन फीचर्स को भी दिया गया है। इसमें 10.25 इंच का वर्चुअल क्‍लस्‍टर, सात इंच इंफोटेनमेंट स्‍क्रीन, सात इंच की ड्राइवर टचस्‍क्रीन को दिया गया है। इसके अलावा इसमें बोस का साउंड सिस्‍टम, वाई शेप स्‍पोर्ट्स सीट, 19 और 20 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, फुली इलेक्‍ट्रिक हुड, एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले जैसे कई फीचर्स को दिया गया है।