MG की कारों को November में खरीदने का बेहतरीन मौका, नई गाड़ी पर हो सकती है चार लाख रुपये तक की बचत

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता MG की ओर से भारत में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली कारों को अगर November 2025 में खरीदना है तो आपको लाखों रुपये तक की बचत हो सकती है। निर्माता की ओर से इस महीने किस गाड़ी पर किस तरह का Discount Offer दिया जा रहा है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

MG Comet पर होगी कितनी बचत एमजी की ओर से देश की सबसे सस्‍ती इलेक्‍ट्रिक कार के तौर पर MG Comet की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से इस गाड़ी पर इस महीने अधिकतम 56 हजार रुपये तक की बचत का मौका दिया जा रहा है। इस महीने इस गाड़ी पर 28 से 56 हजार रुपये तक के ऑफर दिए जा रहे हैं। जिसमें कैश, लायल्‍टी और कॉर्पोरेट डिस्‍काउंट शामिल है।

MG Astor पर कितनी बचत एमजी की ओर से मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में एस्‍टर की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से इस महीने इस एसयूवी को खरीदने पर अधिकतम 35 हजार रुपये के डिस्‍काउंट ऑफर दिए जा रहे हैं। जिसमें लायल्‍टी और कॉर्पोरेट डिस्‍काउंट शामिल है।

MG Hector पर भी होगी बचत एमजी की मिड साइज एसयूवी हैक्‍टर को भी भारत में काफी पसंद किया जाता है। इस एसयूवी को अगर इस महीने खरीदना है तो इस पर अधिकतम 90 हजार रुपये के ऑफर दिए जा रहे हैं। इस एसयूवी के कुछ वेरिएंट्स पर 65 हजार रुपये के ऑफर भी मिल रहे हैं।

MG ZX EV पर क्‍या है ऑफर MG की ओर से इलेक्‍ट्रिक एसयूवी के तौर पर ZS EV की बिक्री भी की जाती है। निर्माता इस महीने इस इलेक्‍ट्रिक एसयूवी को खरीदने पर अधिकतम 1.25 लाख रुपये तक के ऑफर्स दे रही है। यह ऑफर इसके बेस वेरिएंट पर दिया जा रहा है। बाकी वेरिएंट्स पर इस महीने लायल्‍टी और कॉर्पोरेट डिस्‍काउंट के तौर पर 49 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है।