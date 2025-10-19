Maruti Victoris की कीमत में हुई बढ़ोतरी, किन वेरिएंट्स के बढ़े दाम

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से कुछ समय पहले ही मिड साइज एसयूवी के तौर पर Maruti Victoris को लॉन्‍च किया गया है। निर्माता की इस एसयूवी के लॉन्‍च के कुछ समय बाद ही इसकी कीमत को बढ़ाया गया है। मारुति विक्‍टोरिस के किन वेरिएंट्स की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। कीमत में बढ़ोतरी के बाद इसको किस कीमत पर खरीदा जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

महंगी हो गई Maruti Victoris मारुति की ओर से विक्‍टोरिस एसयूवी की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक इस कार की कीमत में 15 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस एसयूवी के दो वेरिएंट्स की कीमत में बढ़ोतरी की गई है।

किन वेरिएंट्स की कीमत बढ़ी रिपोर्ट्स के मुताबिक Maruti Victoris एसयूवी के जिन दो वेरिएंट्स की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, उनमें ZXI+ (O) मैनुअल और ZXI+ (O) AT वेरिएंट्स हैं। इन दोनों की कीमत में 15 हजार रुपये की कीमत बढ़ोतरी हुई है।

किन वेरिएंट्स की कीमत में नहीं हुई बढ़ोतरी जानकारी के मुताबिक बेस वेरिएंट से लेकर बाकी सभी वेरिएंट्स की कीमत में बढ़ोतरी नहीं हुई है। बेस वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत अभी भी 10.50 लाख रुपये से शुरू होगी। जबकि टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 19.99 लाख रुपये है।