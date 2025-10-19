Maruti Victoris की कीमत में हुई बढ़ोतरी, किन वेरिएंट्स के बढ़े दाम
Maruti Victoris को कुछ समय पहले ही भारत में लॉन्च किया गया है। लॉन्च के कुछ समय बाद इस कार की कीमत को बढ़ा दिया गया है। निर्माता ने इस एसयूवी की कीमत में कितनी बढ़ोतरी हुई है। किन वेरिएंट्स के दाम बढ़ाए गए हैं। कीमत में बढ़ोतरी के बाद अब किस कीमत पर इसे खरीदा जा सकता है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से कुछ समय पहले ही मिड साइज एसयूवी के तौर पर Maruti Victoris को लॉन्च किया गया है। निर्माता की इस एसयूवी के लॉन्च के कुछ समय बाद ही इसकी कीमत को बढ़ाया गया है। मारुति विक्टोरिस के किन वेरिएंट्स की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। कीमत में बढ़ोतरी के बाद इसको किस कीमत पर खरीदा जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
महंगी हो गई Maruti Victoris
मारुति की ओर से विक्टोरिस एसयूवी की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक इस कार की कीमत में 15 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस एसयूवी के दो वेरिएंट्स की कीमत में बढ़ोतरी की गई है।
किन वेरिएंट्स की कीमत बढ़ी
रिपोर्ट्स के मुताबिक Maruti Victoris एसयूवी के जिन दो वेरिएंट्स की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, उनमें ZXI+ (O) मैनुअल और ZXI+ (O) AT वेरिएंट्स हैं। इन दोनों की कीमत में 15 हजार रुपये की कीमत बढ़ोतरी हुई है।
किन वेरिएंट्स की कीमत में नहीं हुई बढ़ोतरी
जानकारी के मुताबिक बेस वेरिएंट से लेकर बाकी सभी वेरिएंट्स की कीमत में बढ़ोतरी नहीं हुई है। बेस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत अभी भी 10.50 लाख रुपये से शुरू होगी। जबकि टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 19.99 लाख रुपये है।
कैसे हैं फीचर्स
मारुति की ओर से विक्टोरिस एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। इसमें एलईडी हेडलाइट, एलईडी डीआरएल, कनेक्टिड रियर टेल लाइट्स, शॉर्क फिन एंटीना, 26.03 सेमी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अंडर बॉडी सीएनजी किट, डॉल्बी एटमॉस सिस्टम, जेस्टर कंट्रोल टेलगेट, एंबिएंट लाइट, एलेक्सा ऑटो वॉयस असिस्टेंट, 35 से ज्यादा कनेक्टिड फीचर, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटिड सीट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही इंटीरियर में काले, ग्रे और सिल्वर रंग का उपयोग किया गया है।
कितनी है सुरक्षित
निर्माता की ओर से जानकारी दी गई है कि इस नई एसयूवी को भारत एनसीएपी और ग्लोबल एनसीएपी की ओर से क्रैश टेस्ट में फाइव स्टार सेफ्टी रेटिंग दी गई है। साथ ही छह एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकरेज जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
कितना दमदार इंजन
मारुति की नई एसयूवी में 1.5 लीटर की क्षमता का दमदार इंजन दिया गया है। जिससे इसे की पावर और न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ ही इसे छह स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ लॉन्च किया गया है। एसयूवी को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक और सीएनजी विकल्प के साथ भी लॉन्च किया गया है।
किनसे है मुकाबला
मारुति की ओर से लॉन्च की गई नई एसयूवी विक्टोरिस को मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में लॉन्च किया गया है। इस एसयूवी का मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, MG Hector, Honda Elevate, Tata Harrier जैसी एसयूवी के साथ होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।