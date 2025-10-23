ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में वाहन निर्माता Maruti Suzuki की ओर से Maruti Victoris को ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता ने अपनी इस एसयूवी के दो वेरिएंट्स से कुछ फीचर हटाए हैं। निर्माता ने किन फीचर को किन वेरिएंट्स से हटाया है। इसमें किस तरह के फीचर्स को दिया जाता है। किस कीमत पर इन वेरिएंट्स को ऑफर किया जा रहा है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

दो वेरिएंट्स से हटे फीचर रिपोर्ट्स के मुताबिक मारुति की ओर से विक्‍टोरिस एसयूवी की ओर से दो वेरिएंट्स से एक फीचर को हटा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक निर्माता ने ZXI और ZXI (O) वेरिएंट्स से लेदरेट सीट के फीचर को हटा दिया है।

टॉप वेरिएंट्स में मिलेगा फीचर निर्माता की ओर से इस फीचर को अब सिर्फ टॉप वेरिएंट्स ZXI Plus और ZXI Plus (O) में ही दिया जाएगा। इसके साथ ही किसी और फीचर को दोनों मिड वेरिएंट्स से हटाया नहीं गया है।

मिलते हैं बेहतरीन फीचर मारुति की ओर से विक्‍टोरिस एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। इसमें एलईडी हेडलाइट, एलईडी डीआरएल, कनेक्‍टिड रियर टेल लाइट्स, शॉर्क फिन एंटीना, 26.03 सेमी इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, अंडर बॉडी सीएनजी किट, डॉल्‍बी एटमॉस सिस्‍टम, जेस्‍टर कंट्रोल टेलगेट, एंबिएंट लाइट, एलेक्‍सा ऑटो वॉयस असिस्‍टेंट, 35 से ज्‍यादा कनेक्‍टिड फीचर, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटिड सीट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही इंटीरियर में काले, ग्रे और सिल्‍वर रंग का उपयोग किया गया है।

कितनी है सुरक्षित निर्माता की ओर से जानकारी दी गई है कि इस नई एसयूवी को भारत एनसीएपी और ग्‍लोबल एनसीएपी की ओर से क्रैश टेस्‍ट में फाइव स्‍टार सेफ्टी रेटिंग दी गई है। साथ ही छह एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

कितना दमदार इंजन मारुति की नई एसयूवी में 1.5 लीटर की क्षमता का दमदार इंजन दिया गया है। जिससे इसे की पावर और न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ ही इसे छह स्‍पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ लॉन्‍च किया गया है। एसयूवी को स्‍ट्रॉन्‍ग हाइब्रिड तकनीक और सीएनजी विकल्‍प के साथ भी लॉन्‍च किया गया है।

कीमत में भी हुई है बढ़ोतरी मारुति की ओर से ऑफर की जाने वाली विक्‍टोरिस एसयूवी की कीमत में भी हाल में ही बढ़ोतरी की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक Maruti Victoris एसयूवी के जिन दो वेरिएंट्स की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, उनमें ZXI+ (O) मैनुअल और ZXI+ (O) AT वेरिएंट्स हैं। इन दोनों की कीमत में 15 हजार रुपये की कीमत बढ़ोतरी हुई है।