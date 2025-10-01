Language
    Maruti Suzuki ने बिक्री में बनाया नया रिकॉर्ड, 3% की सालाना ग्रोथ के साथ गाड़ियां की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 06:27 PM (IST)

    Maruti Suzuki ने सितंबर 2025 में 189665 गाड़ियों की बिक्री की जिसमें घरेलू बाजार में 135711 गाड़ियां शामिल हैं। कंपनी ने 42204 गाड़ियों का निर्यात किया जो एक रिकॉर्ड है। नवरात्रि के पहले आठ दिनों में ही 165000 गाड़ियों की डिलीवरी हुई। मिनी और कॉम्पैक्ट कारों की बिक्री में भी वृद्धि हुई जबकि एसयूवी की बिक्री में थोड़ी गिरावट आई।

    Maruti Suzuki की सितंबर 2025 में 3% की सालाना ग्रोथ और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Maruti Suzuki ने सितंबर 2025 में जबरदस्त बिक्री दर्ज की है। कंपनी ने इस महीने कुल 1,89,665 गाड़ियों की बिक्री की है। इस बिक्री में घरेलू बाजार में 1,35,711 गाड़ियां, OEM को 11,750 गाड़ियां और 42,204 एक्सपोर्ट की गई गाड़ियां शामिल है। खास बात यह रही कि कंपनी ने अब तक का अपना सबसे बड़ा मासिक निर्यात हासिल किया। आइए विस्तार में मारुति सुजुकी की सेल रिपोर्ट के बारे में विस्तार में जानते हैं।

    त्योहारों पर बढ़ी डिमांड

    नई GST दरों के जारी होने के बाद मारुति सुजुकी की बिक्री पर काफी असर देखने के लिए मिला है। कंपनी ने दावा किया है कि नवरात्रि के पहले 8 दिनों में ही 1,65,000 गाड़ियों की डिलीवरी हुई है, जो ग्राहकों के बीच बढ़ते भरोसे और बेहतर सेंटिमेंट को दर्शाता है।

    हर सेगमेंट की बिकी गाड़ियां

    कैटेगरी: सब-सेगमेंट सितंबर में बिक्री अप्रैल-सितंबर में बिक्री
    2025 2024 FY 2025-26 FY 2024-25
    मिनी सेगमेंट Alto, S-Presso 7,208 10,363 40,405 61,787
    कॉम्पैक्ट Baleno, Celerio, Dzire, Ignis, Swift, WagonR 66,882 60,480 369,416 366,421
    मिनी + कॉम्पैक्ट सेगमेंट 74,090 70,843 409,821 428,208
    मिड-साइज सेगमेंट Ciaz - 662 1,980 4,141
    कुल पेसेंजर कारों की बिक्री 74,090 71,505 411,801 432,349
    यूटिलिटी वाहन सेगमेंट Brezza, Ertiga, Fronx, Grand Vitara, Invicto, Jimny, Victoris, XL6 48,695 61,549 317,379 343,665
    वैन सेगमेंट Eeco 10,035 11,908 66,266 68,600
    कुल घरेलू यात्री वाहन बिक्री 132,820 144,962 795,446 844,614
    हल्के वाणिज्यिक वाहन (LCV) Super Carry 2,891 3,099 16,967 16,431
    कुल घरेलू बिक्री जिसमें LCV शामिल है (PV+LCV) 135,711 148,061 812,413 861,045
    अन्य OEM को बिक्री 11,750 8,938 58,863 54,097
    कुल घरेलू बिक्री (PV+LCV+OEM) 147,461 156,999 871,276 915,142
    कुल निर्यात बिक्री 42,204 27,728 207,459 148,276
    कुल बिक्री (कुल घरेलू + निर्यात) 189,665 184,727 1,078,735 1,063,418
    • Maruti Suzuki ने हर सेगमेंट में अपनी गाड़ियों की अच्छी बिक्री की है। कंपनी की मिनी और कॉम्पैक्ट कारें (Alto, S-Presso, Baleno, Celerio, Dzire, Swift आदि) ने सितंबर 2025 में 74,090 मॉडल की बिक्री हुई है। यह सितंबर 2024 की तुलना में ज्यादा है, जब बिक्री 70,843 मॉडल रही थी।
    • इसके साथ ही SUV/MPV सेगमेंट में Brezza, Invicto, Ertiga, Jimny और नई Victories जैसी गाड़ियों की कुल बिक्री 48,695 रही। यह पिछले साल सितंबर 2024 की 61,549 मॉडल की तुलना में कम है।
    • इसके साथ ही वैन सेगमेंट में Maruti Eeco की सितंबर 2025 में 10,035 मॉडल और LCV सेगमेंट में Super Carry की केवल 2,891 मॉडल की बिक्री हुई है।

    एक्सपोर्ट में बनया रिकॉर्ड

    Maruti Suzuki ने सितंबर 2025 में 42,204 गाड़ियों का निर्यात किया। यह पिछले साल सितंबर 2024 के 27,728 गाड़ियों की तुलना में काफी ज्यादा है और कंपनी का अब तक का सबसे ऊंचा मासिक एक्सपोर्ट रिकॉर्ड है।