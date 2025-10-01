Maruti Suzuki ने बिक्री में बनाया नया रिकॉर्ड, 3% की सालाना ग्रोथ के साथ गाड़ियां की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट

Maruti Suzuki ने सितंबर 2025 में 189665 गाड़ियों की बिक्री की जिसमें घरेलू बाजार में 135711 गाड़ियां शामिल हैं। कंपनी ने 42204 गाड़ियों का निर्यात किया जो एक रिकॉर्ड है। नवरात्रि के पहले आठ दिनों में ही 165000 गाड़ियों की डिलीवरी हुई। मिनी और कॉम्पैक्ट कारों की बिक्री में भी वृद्धि हुई जबकि एसयूवी की बिक्री में थोड़ी गिरावट आई।

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Maruti Suzuki ने सितंबर 2025 में जबरदस्त बिक्री दर्ज की है। कंपनी ने इस महीने कुल 1,89,665 गाड़ियों की बिक्री की है। इस बिक्री में घरेलू बाजार में 1,35,711 गाड़ियां, OEM को 11,750 गाड़ियां और 42,204 एक्सपोर्ट की गई गाड़ियां शामिल है। खास बात यह रही कि कंपनी ने अब तक का अपना सबसे बड़ा मासिक निर्यात हासिल किया। आइए विस्तार में मारुति सुजुकी की सेल रिपोर्ट के बारे में विस्तार में जानते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

त्योहारों पर बढ़ी डिमांड नई GST दरों के जारी होने के बाद मारुति सुजुकी की बिक्री पर काफी असर देखने के लिए मिला है। कंपनी ने दावा किया है कि नवरात्रि के पहले 8 दिनों में ही 1,65,000 गाड़ियों की डिलीवरी हुई है, जो ग्राहकों के बीच बढ़ते भरोसे और बेहतर सेंटिमेंट को दर्शाता है।