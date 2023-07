Maruti Suzuki Invicto इस MPV को देगी जबरदस्त टक्कर, लॉन्च होने से पहले 22 हजार लोगों ने किया बुक

अगर आप Toyota Innova Hycross और Maruti Suzuki Invicto में किसी एक को खरीदना चाहते हैं तो अपने इस लेख में हम जानेंगे कि इन दोनों एमपीवी में आपके लिए कौन बेहतर साबित हो सकती है। मारुति सुजुकी इनविक्टो की कीमत 24.79 लाख से लेकर 28.42 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है। दूसरी ओर टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की कीमत 18.55 लाख से 29.99 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है।

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Maruti Suzuki ने अपना नया फ्लैगशिप प्रोडक्ट Invicto लॉन्च किया है। इसे अब तक कुल 22 हजार लोगों ने बुक किया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 24.79 लाख रुपये रखी है, जो 28.42 लाख रुपये तक जाती है। मारुति की ये नई एमपीवी अपने प्लेटफॉर्म सिबलिंग, टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस से थोड़ी सस्ती है। अगर आप Toyota Innova Hycross और Maruti Suzuki Invicto में किसी एक को खरीदना चाहते हैं, तो अपने इस लेख में हम जानेंगे कि इन दोनों एमपीवी में आपके लिए कौन बेहतर साबित हो सकती है। Maruti Invicto और Innova Hycross की कीमतें मारुति सुजुकी इनविक्टो की कीमत 24.79 लाख से लेकर 28.42 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है। दूसरी ओर, टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की कीमत 18.55 लाख से 29.99 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है। इनविक्टो तीन ट्रिम विकल्पों में उपलब्ध है, जबकि टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस 10 अलग-अलग ट्रिम विकल्पों में उपलब्ध है। Maruti Invicto और Innova Hycross का डायमेंशन मारुति सुजुकी इनविक्टो और टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस दोनों 7 और 8-सीटर विकल्पों में उपलब्ध हैं। डायमेंशन के तौर पर, इनविक्टो की लंबाई 4755 मिमी, चौड़ाई 1850 मिमी और ऊंचाई 1790 मिमी है। वहीं, इसका व्हीलबेस 2850 मिमी है। टोयोटा एमपीवी की लंबाई 4755 मिमी, चौड़ाई 1845 मिमी और ऊंचाई 1785 मिमी है। वहीं, इसका व्हीलबेस 2850 मिमी है। Maruti Invicto और Innova Hycross का स्पेसिफिकेशन मारुति सुजुकी इनविक्टो 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित है, जिसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक के साथ जोड़ा गया है। इसका हाइब्रिड पावरट्रेन 183 बीएचपी की अधिकतम शक्ति उत्पन्न करता है। ये इंजन अकेले 188 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर 206 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। यह 9.5 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और 23.24 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है। टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस समान इंजनऔर हाइब्रिड तकनीक द्वारा संचालित है। इससे कार उतनी ही पावर और टॉर्क जेनरेट करती है।

