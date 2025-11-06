Maruti Nexa की कारों पर मिल रहा बेहतरीन Discount Offer, Ignis से लेकर Invicto पर होगी तगड़ी बचत

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल मारुति की ओर से Nexa डीलरशिप के जरिए कई कारों की बिक्री की जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महीने निर्माता की ओर से नेक्‍सा डीलरशिप पर ऑफर की जाने वाली अपनी सभी कारों पर लाखों रुपये के डिस्‍काउंट ऑफर्स दिए जा रहे हैं। निर्माता किस कार पर इस महीने कितना ऑफर (Maruti Nexa Cars Offers) दे रही है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Maruti Ignis मारुति की ओर से नेक्‍सा डीलरशिप पर ऑफर की जाने वाली सबसे सस्‍ती गाड़ी Ignis पर इस महीने में 57 हजार रुपये के ऑफर मिल रहे हैं। इस कार की एक्‍स शोरूम कीमत 5.35 लाख रुपये से शुरू होती है और इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 7.42 लाख रुपये है।

Maruti Baleno मारुति की ओर से बलेनो को भी प्रीमियम हैचबैक कार सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस कार पर इस महीने 47 हजार रुपये के ऑफर दिए जा रहे हैं। निर्माता की ओर से इस कार की एक्‍स शोरूम 5.99 लाख रुपये से 9.10 लाख रुपये के बीच रखी गई है।

Maruti Fronx मारुति कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में फ्रॉन्‍क्‍स की बिक्री भी नेक्‍सा के जरिए करती है। इस एसयूवी को इस महीने खरीदने पर अधिकतम 78 हजार रुपये की बचत का मौका मिल रहा है। निर्माता की ओर से इसे 6.85 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 11.98 लाख रुपये है।

Maruti Jimny मारुति की ओर से जिम्‍नी को भी भारतीय बाजार में ऑफ रोड एसयूवी के तौर पर ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी को इस महीने खरीदने पर अधिकतम 75 हजार रुपये की बचत की जा सकती है। इसकी एक्‍स शोरूम कीमत 12.32 लाख रुपये से 14.45 लाख रुपये के बीच है।

Maruti XL6 मारुति की ओर से XL6 को भी बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। इस एमपीवी को इस महीने खरीदने पर अधिकतम 45 हजार रुपये तक की बचत होगी। इस गाड़ी की एक्‍स शोरूम कीमत 11.52 लाख रुपये से शुरू होती है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 14.48 लाख रुपये है।

Maruti Grand Vitara मारुति ग्रैंड विटारा को भी नेक्‍सा के जरिए ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी को इस महीने खरीदने पर 2.। लाख रुपये तक की बचत हो सकती है। निर्माता की ओर से इसे 10.77 लाख रुपये पर ऑफर किया जाता है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 19.72 लाख रुपये है।