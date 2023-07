EV सेगमेंट में Maruti का तगड़ा प्लान ! लॉन्च करने वाली है 6 नई इलेक्ट्रिक कारें

मारुति सुजुकी ने ऑटो एक्सपो के दौरान इस कार को पेश किया था इस एसयूवी को सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है। इसमें 60kWh की क्षमता वाली बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है।मारुति सुजुकी ने बीते ऑटो एक्सपो के दौरान अपने पहले इलेक्ट्रिक कार कॉन्सेप्ट Maruti eVX को दुनिया के सामने पेश किया गया था।

Maruti's strong plan in EV segment! 6 new electric cars to be launched

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड दिन पर दिन काफी तेजी से बढ़ते जा रही है। इसमें टाटा, महिंद्रा, हुंडई और किआ जैसे कई ब्रांड्स शामिल है। जो ईवी में उतर चुकी है। लेकिन अभी भी मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक कार का लोगों का इंतजार है। ये इंतजार इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि लोगों को मारुति की इलेक्ट्रिक कार से काफी उम्मीद है। अभी तक कंपनी ने इसको लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। लेकिन कंपनी बाजार में 6 इलेक्ट्रिक कारों को लॉन्च करने की योजना पर काम कर रही है। Maruti Invicto बीते दिनों में मारुति सुजुकी ने अपनी सबसे महंगी कार Maruti Invicto को लॉन्च किया था। इस मौके पर कंपनी ने खुलासा किया है कि, वित्तीय वर्ष 30 -31 तक कंपनी देश में 6 इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करने की योजना बना रही है। Maruti Suzuki eVX Electric Car मारुति सुजुकी ने बीते ऑटो एक्सपो के दौरान अपने पहले इलेक्ट्रिक कार कॉन्सेप्ट Maruti eVX को दुनिया के सामने पेश किया गया था। अब इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की टेस्टिंग भी शुरु कर दी गई है। जिसे हाल में पोलैंड के क्राकोव (Krakow) में एक चार्जिंग स्टेशन पर देखा गया था। Maruti eVX एसयूवी का लुक और डिजाइन काफी हद तक वैसे ही है, जैसा कॉन्सेप्ट मॉडल के तौर पर दिखाया गया था। जबकि इसके पिछले हिस्से में स्लिम रैप अराउंड टेल लाइट्स और एक इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर दिया गया है। इस कार का इंटीरियर का डिजाइन काफी दमदार है। इसमें 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जो कि फ्री-स्टैंडिंग डिजिटल डिस्प्ले हाउसिंग और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ आता है। इसमें रोटरी ड्राइव मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये कार टेस्टिंग मोड में है। Maruti eVX Electric Car मारुति सुजुकी ने ऑटो एक्सपो के दौरान इस कार को पेश किया था, इस एसयूवी को सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है। इसमें 60kWh की क्षमता वाली बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है। जो सिंगल चार्ज 550 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देता है। वहीं इस कार की लंबाई 4,300mm, चौड़ाई 1,800mm और ऊंचाई 1,600mm है। इस कार को पूरी तरह से नए नए डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है।

