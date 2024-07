टेस्‍ट की गई गाड़ी में फ्रंटल एयरबैग ड्राइवर और पैसेंजर के लिए मौजूद थे। साथ ही ड्राइवर के लिए सीट बेल्‍ट प्री-टेंशनर और लोड लिमिटर भी था। गाड़ी में सीट बेल्‍ट रिमाइंडर, ईएससी जैसे फीचर्स के साथ बच्‍चों के लिए आइसोफिक्‍स सेफ्टी फीचर भी था।

कंपनी की ओर से अर्टिगा को भारत में बनाया जाता है। जिसके बाद इसका एक्‍सपोर्ट अफ्रीकी देशों में किया जाता है। अफ्रीका में इसे साल 2014 से ऑफर किया जाता है। इसकी दूसरी जेनरेशन को 2019 में लॉन्‍च किया गया था।

The India made @Maruti_Corp Ertiga disappoints with one star for adult occupant protection and two stars for child occupant protection in today’s #SaferCarsForAfrica crash test results.

Watch the full video here: https://t.co/5yBMyeKxrp pic.twitter.com/YQnFjEMO9L— GlobalNCAP (@GlobalNCAP) July 31, 2024