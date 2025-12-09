ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में इलेक्‍ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। जिसे देखते हुए वाहन निर्माताओं की ओर से लगातार नए Electric Vehicle पेश और लॉन्‍च किए जा रहे हैं। Maruti Suzuki की ओर से भी EV सेगमेंट में पहली गाड़ी के तौर पर eVitara को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन क्‍यों मारुति की ओर से Electric Wagon R को टेस्‍ट करने के बाद भी लॉन्‍च नहीं किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहाे हैं।

पहली EV के तौर पर Maruti Suzuki eVitara होगी लॉन्‍च मारुति की ओर से अपनी पहली इलेक्‍ट्रिक गाड़ी के तौर पर ई विटारा को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी को गुजरात के प्‍लांट में बनाया जाएगा और 2026 के शुरू में इस एसयूवी को औपचारिक तौर पर लॉन्‍च किया जा सकता है।

पेश हो चुकी है एसयूवी Maruti eVitara को इसके पहले 2025 के शुरू में हुए ऑटो एक्‍सपो के दौरान पेश किया जा चुका है। लेकिन उसके बाद भी इतनी देर सिर्फ इसलिए की जा रही है क्‍योंकि मारुति लॉन्‍च से पहले अपने ईवी इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को बेहतर करना चाहती है। दिसंबर तक निर्माता की ओर से देशभर में दो हजार चार्जर का इंफ्रास्‍ट्रचर तैयार किया जा चुका है और 2030 तक यह लक्ष्‍य एक लाख तक रखा गया है।

Maruti Suzuki Wagon R हो सकती थी पहली Electric Car काफी कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि मारुति की ओर से पहली ईवी के तौर पर ई विटारा की जगह वैगन आर को टेस्‍ट किया जा रहा था। टेस्‍ट के बाद भी इस गाड़ी को बाजार में कई कारणों से लॉन्‍च नहीं किया गया।