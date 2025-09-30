GST Rate Cut: Maruti Dzire हुई सस्ती, हर वेरिएंट पर कितनी होगी बचत?
नई GST दरों के लागू होने के बाद मारुति डिजायर की कीमतों में कटौती हुई है। Maruti Dzire के ZXi Plus AMT वेरिएंट में सबसे ज्यादा 88000 रुपये तक की बचत हो रही है। अन्य वेरिएंट्स में 58000 रुपये से 85000 रुपये तक की कमी की गई है। CNG वेरिएंट की कीमतों में 76000 रुपये से 85000 रुपये तक की कमी हुई है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। नई GST दरों के लागू होने के बाद भारतीय बाजार की पॉपुलर सेडान Maruti Dzire सेडान की कीमतों में बड़ा बदलाव आया है। कंपनी ने Dzire की एक्स-शोरूम कीमतें 6.26 लाख रुपये से 9.31 लाख रुपये के बीच हो गई हैं। हम यहां पर आपको विस्तार में बता रहे हैं कि मारुति डिजायर के किस वेरिएंट की कीमत में कितनी कटौती की गई है।
Maruti Dzire की नई कीमतें
Maruti Dzire मैनुअल (MT)
|वेरिएंट
|पुरनी कीमत
|नई कीमत
|बचत
|LXi
|₹ 6.84 लाख
|₹ 6.26 लाख
|₹ 58,000
|VXi
|₹ 7.84 लाख
|₹ 7.17 लाख
|₹ 67,000
|VXi CNG
|₹ 8.79 लाख
|₹ 8.03 लाख
|₹ 76,000
|ZXi
|₹ 8.94 लाख
|₹ 8.18 लाख
|₹ 76,000
|ZXi Plus
|₹ 9.69 लाख
|₹ 8.86 लाख
|₹ 83,000
|ZXi CNG
|₹ 9.89 लाख
|₹ 9.04 लाख
|₹ 85,000
Maruti Dzire ऑटोमैटिक (AMT))
|वेरिएंट
|पुरनी कीमत
|नई कीमत
|बचत
|VXi AMT
|₹ 8.34 लाख
|₹ 7.62 लाख
|₹ 72,000
|ZXi AMT
|₹ 9.44 लाख
|₹ 8.63 लाख
|₹ 81,000
|ZXi Plus AMT
|₹ 10.19 लाख
|₹ 9.31 लाख
|₹ 88,000
Dzire के ZXi Plus AMT वेरिएंट में सबसे ज्यादा बचत हो रही है, इसक कीमत में 88,000 रुपये तक की कटौती की गई है। इसके साथ ही बाकी वेरिएंट की कीमत में 58,000 रुपये लेकर से 85,000 रुपये तक की कमी की गई है। Dzire के CNG वेरिएंट की कीमतों में 76,000 रुपये से 85,000 रुपये तक की कमी की गई है। इसके एंट्री-लेवल LXi MT वेरिएंट में सबसे कम 58,000 रुपये की कमी की गई है।
नई GST रेट का असर
पहले Maruti Dzire पर 28% GST और 1% सेस लागता था, इसलिए इसपर कुल मिलाकर 29% टैक्स लगता था। अब नई GST दर के तहत, सब-4 मीटर पेट्रोल कारों पर केवल 18% GST लगेगा, जिससे ग्राहकों को बड़ी बचत हो रही है।
इन गाड़ियों से मुकाबला
Maruti Dzire का मुकाबला Hyundai Aura, Tata Tigor और Honda Amaze जैसी सब-4 मीटर सेडान से देखने के लिए मिलता है।
