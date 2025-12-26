Mahindra XUV 7XO के नए टीजर में दिखे शानदार फीचर्स, पहली बार मिलेगी ये दो एडवांस सुविधाएं

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। महिंद्रा अपनी नई Mahindra XUV 7XO को 5 जनवरी 2026 को पेश करने वाली है। इसके पेश होने से पहले कंपनी ने इसका एक नया टीजर जारी किया है। इस नए टीजर में XUV 7XO की कई अहम जानकारी सामने आई है। वहीं, कंपनी ने इसक प्री-बुकिंग पहले से ही शुरू कर चुकी है। आइए जानते हैं कि XUV 7XO के नए टीजर में क्या कुछ नया देखने के लिए मिला है?

टीजर में क्या दिखा?

Mahindra XUV 7XO के नए टीजर में कुछ बड़े फीचर्स देखने के लिए मिले हैं। इसमें 540-डिग्री कैमरा सिस्टम दिया जा सकता है। यह XUV700 में दिए गए 360-डिग्री कैमरे से एक कदम आगे है। इससे ड्राइवर को आसापास की बेहतर विजिबिलटी मिलेगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा तंग जगहों और ऑफ-रोड कंडीशन्स में मिलेगा। इसमें इन-कार थिएटर मोड भी दिया गया है। इसमें रियर पैसेंजर्स अपने पर्सनल डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे Mahindra के Adrenox+ सॉफ्टवेयर सूट के ज़रिए मैनेज किया जाएगा। यह सिस्टम इंफोटेनमेंट, कनेक्टिविटी और व्हीकल इंटेलिजेंस को एक साथ कंट्रोल करता है।

Technology that keeps you connected.

Safety that thinks ahead.

Unmatched intelligence, hello again.

Pre-bookings open now. pic.twitter.com/BJVsj9yR60 — Mahindra XUV 7XO (@Mahindra_XUV7XO) December 25, 2025

डिजाइन मे हुआ बड़ा बदलाव

Mahindra XUV 7XO के डिजाइन में बड़े बदलाव किए गए हैं। इसकी लाइटिंग डिजाइन Mahindra की नई इलेक्ट्रिक कारों जैसे लग रहे हैं। इसमें नए LED DRLs, प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, पीछे की तरफ इनवर्टेड L-शेप एलिमेंट्स और फुल-विड्थ लाइट बार दिखाई दिया है। इसके साथ ही नए पेंट स्कीम ऑप्शन मिलने की भी उम्मीद है। SUV में डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, अपडेटेड बंपर्स, नए एक्सटीरियर कलर और वर्टिकल क्रोम एलिमेंट्स वाली ग्रिल दी गई है। XUV 7XO बैजिंग बोनट और टेलगेट दोनों पर नजर आती है।

पहली बार ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट

यह महिंद्रा की पहली पेट्रोल-डीजल वाली SUV होगी, जिसमें ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट मिलेगा। इसमें पैनोरमिक सनरूफ भी दी गई है। इसका इंटीरियर पहले के मुकाबले काफी प्रीमियम दिया गया है। इसमें नया ट्रिपल-टोन डैशबोर्ड, ब्राउन और टैन स्टीयरिंग व्हील, बेहतर अपहोल्स्ट्री और रिवैम्प्ड डोर ट्रिम्स होगा। इसमें Boss Mode सीटिंग, नए एयर वेंट्स, नया सेंटर कंसोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs और बेहतर मटीरियल क्वालिटी जैसे फीचर्स मिल सकते हैं।

पहले जैसा मिल सकता है इंजन

Mahindra XUV 7XO में XUV700 की तरह ही इंजन दिया जा सकता है। इसमें 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2-लीटर डीजल इंजन हो सकता है। साथ ही इन इंजन को 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ लाया जा सकता है। साथ ही, SUV में ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सेटअप भी दिया जा सकता है।