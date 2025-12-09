दिसंबर में Mahindra की एसयूवी खरीदने में मिलेगा फायदा, हो सकती है लाखों रुपये की बचत

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता महिंद्रा की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से दिसंबर महीने में अपनी कई एसयूवी पर बेहतरीन डिस्‍काउंट ऑफर दिए जा रहे हैं। महिंद्रा की किस एसयूवी को इस महीने में खरीदने पर कितनी बचत की जा सकती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Mahindra XUV 400 पर होगी सबसे ज्‍यादा बचत महिंद्रा की ओर से इलेक्‍ट्रिक एसयूवी के तौर पर XUV 400 को ऑफर किया जाता है। दिसंबर महीने में इस एसयूवी को खरीदने पर चार लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है। इस एसयूवी पर निर्माता की ओर से कैश डिस्‍काउंट के तौर पर यह ऑफर दिया जा रहा है।

Mahindra BE6 पर भी मिलेगा ऑफर निर्माता की ओर से एक और इलेक्‍ट्रिक एसयूवी के तौर पर BE6 को ऑफर किया जाता है। इस महीने इस एसयूवी को खरीदने पर कैश डिस्‍काउंट, कॉर्पोरेट, एक्‍सचेंज और लॉयल्‍टी बोनस के साथ अधिकतम 2.50 लाख रुपये तक के ऑफर दिए जा रहे हैंं।

Mahindra XEV 9e पर क्‍या है ऑफर महिंद्रा की तीसरी इलेक्‍ट्रिक एसयूवी के तौर पर XEV 9e को ऑफर किया जाता है। इस महीने इस एसयूवी पर अधिकतम 1.95 लाख रुपये के ऑफर दिए जा रहे हैं। जिसमें कैश डिस्‍काउंट, एक्‍सेसरीज, कॉर्पोरेट, एक्‍सचेंज और लॉयल्‍टी बोनस शामिल हैं।

XUV 700 पर क्‍या है ऑफर जानकारी के मुताबिक इस एसयूवी को दिसंबर में खरीदने पर अधिकतम 1.25 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है। यह ऑफर इस एसयूवी के AX5 और AX5S पर दिया जा रहा है। इसके अलावा इस एसयूवी के MX वेरिएंट पर 70 हजार रुपये और AX7, AX7L पर 50 हजार रुपये के ऑफर दिए जा रहे हैं।

Scorpio Classic पर कितनी होगी बचत स्‍कॉर्पियो के क्‍लासिक वर्जन को भी निर्माता की ओर से ऑफर किया जाता है। इस महीने इस एसयूवी पर अधिकतम 1.20 लाख रुपये के ऑफर मिल रहे हैं। यह ऑफर इसके S वेरिएंट पर दिए जा रहे हैं। S11 पर भी 75 हजार रुपये की बचत का मौका मिल रहा है।

Scorpio N पर भी है ऑफर महिंद्रा की ओर से स्‍कॉर्पियो एन को भी बाजार में ऑफर किया जाता है। इस महीने इस एसयूवी पर निर्माता की ओर से अधिकतम 60 हजार रुपये के ऑफर दिए जा रहे हैंं। यह ऑफर इसके Z8, Z8 L, Z8 S, Z8 T वेरिएंट्स पर मिल रहा है। अन्‍य वेरिएंट्स पर 30 हजार रुपये से 45 हजार रुपये तक के ऑफर मिल रहे हैं।

Mahindra Bolero Neo पर क्‍या है ऑफर महिंद्रा की बोलेरो को इस महीने खरीदने पर 60 हजार रुपये के ऑफर मिल रहे हैं। यह ऑफर इस एसयूवी के पुराने वर्जन वाले NEO PLUS P4 AMB पर दिया जा रहा है। पुराने वर्जन के साथ इस एसयूवी के P4 और P10 पर भी 30 हजार रुपये के ऑफर मिल रहे हैं। वहीं नए वर्जन के साथ बोलेरो नियो N8 पर 20 और N10 पर 10 हजार रुपये के ऑफर मिल रहे हैं।

Mahindra Thar Roxx पर कितनी होगी बचत थार रॉक्‍स AX7L वेरिएंट पर इस महीने एक लाख रुपये के ऑफर मिल रहे हैं। वहीं इस एसयूवी के AX5L डीजल ऑटोमैटिक और MX5 पर 30 हजार रुपये के ऑफर दिए जा रहे हैं।