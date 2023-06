Lexus India ने भारतीय ग्राहकों के लिए ‘Lexus India’ app पेश किया है। ये ऐप्लिकेशन ग्राहकों को अपने वाहनों को दूर से प्रबंधित करने और अन्य कनेक्टेड फीचर्स का लाभ उठाने की अनुमति देता है। इसमें एक SOS कॉल फंक्शनलिटी भी है जो आपात स्थिति के मामले में ओवरहेड कंसोल पर उपलब्ध SOS बटन को मैन्युअल रूप से दबाकर 24/7 लेक्सस आपातकालीन कॉल सेंटर में एक ऑपरेटर से जुड़ जाएगी।

Lexus India launches mobile app for Indian customers

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Lexus India ने अपने ग्राहकों को कनेक्टेड कार तकनीक और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है। ‘Lexus India’ app के नाम से पेश किए गया ये एप्लिकेशन वाहन मालिकों की सभी जरूरतों के लिए वन-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा। भारत में ये कनेक्टेड ऐप एशियाई क्षेत्र के लिए कंपनी का पहला इनीशिएटिव है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। Lexus India app के फीचर ये ऐप्लिकेशन ग्राहकों को अपने वाहनों को दूर से प्रबंधित करने और अन्य कनेक्टेड फीचर्स का लाभ उठाने की अनुमति देता है। इसमें एक SOS कॉल फंक्शनलिटी भी है, जो किसी एक्सीडेंट या आपात स्थिति के मामले में ओवरहेड कंसोल पर उपलब्ध SOS बटन को मैन्युअल रूप से दबाकर 24/7 लेक्सस आपातकालीन कॉल सेंटर में एक ऑपरेटर से जुड़ जाती है। यदि वाहन गलत हाथों में पड़ जाता है तो ऐप का उपयोग करके वाहन के इंजन को दूर से बंद किया जा सकता है। कार पर हमेशा रहेगा कंट्रोल ये ऐप जरूरत पड़ने पर 24X7 रोड साइड असिस्टेंस से जुड़ने में भी मदद करता है। इसमें एक driver/chauffeur अलर्ट भी है जो एक सूचना प्रदान करता है यदि आपकी कार निर्दिष्ट क्षेत्रों से निकलती है, ये गति सीमा से अधिक है या ड्राइवर और पैसेंजर द्वारा सीट बेल्ट नहीं बांधी गई है। इसकी मदद से आप व्हीकल की सर्विस हिस्ट्री के साथ-साथ किसी सेवा के अनुमान की भी जांच कर सकते हैं। कहां से करें डाउनलोड इस ऐप को ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों से डाउनलोड किया जा सकता है और यह स्मार्टफोन के साथ-साथ स्मार्टवॉच और वॉयस असिस्टेंट को भी सपोर्ट करता है। कार के मॉडल के आधार पर ऐप की सुविधाएं भिन्न हो सकती हैं। इसको लेकर लेक्सस इंडिया के अध्यक्ष, नवीन सोनी ने कहा, "हम समय के साथ ऐप को विकसित करने और अपने मेहमानों से फीडबैक लेने के लिए उत्सुक हैं कि वे किन अन्य फीचर्स का अधिक अनुभव करना चाहते हैं।" आपको बता दें कि हाल ही में कंपनी ने ऑल न्यू Lexus RX की डिलीवरी भी शुरू कर दी है, जो भारत में ब्रांड का पहला पूरी तरह से कनेक्टेड वाहन है।

Edited By: Rammohan Mishra