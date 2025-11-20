Language
    KTM की चार मोटरसाइकिल में मिली खराबी की जानकारी, 125, 250, 390 और 990 Duke के लिए जारी हुआ रिकॉल

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 03:00 PM (IST)

    केटीएम ने 125, 250, 390 और 990 ड्यूक मॉडलों में खराबी के कारण रिकॉल जारी किया है। इन मोटरसाइकिलों के कुछ हिस्सों में निर्माण संबंधी दोष पाए गए हैं, जिससे सुरक्षा को खतरा हो सकता है। कंपनी मुफ्त में मरम्मत और जांच की पेशकश कर रही है। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द अपनी मोटरसाइकिल की जांच करवाएं।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। दो पहिया वाहन निर्माता केटीएम की ओर से भारत सहित दुनिया के कई देशों में मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुता‍बिक निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली चार मोटरसाइकिल में खराबी की जानकारी मिली है। जिसके बाद ग्‍लोबल स्‍तर पर इनके लिए रिकॉल को जारी किया गया है। केटीएम की किन मोटरसाइकिल में किस तरह की खराबी की जानकारी मिली है। क्‍या यह खराबी गंभीर है? हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    जारी हुआ रिकॉल

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केटीएम की ओर से ग्‍लोबल स्‍तर पर अपनी चार मोटरसाइकिल के लिए रिकॉल को जारी किया गया है। निर्माता की ओर से इन मोटरसाइकिल को Duke रेंज में ऑफर किया जाता है।

    क्‍या मिली खराबी

    रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन मोटरसाइकिल के लिए रिकॉल को जारी किया गया है। उनमें ईंधन टैंक की कैप सील में खराबी की जानकारी सामने आई है। खराब सील में समय के साथ दरार आ सकती हैं जिससे टैंक कैप के पास ईंधन के रिसाव का खतरा बढ़ सकता है।

    कितनी यूनिट्स के लिए जारी हुआ रिकॉल

    निर्माता की ओर से जिन मोटरसाइकिल के लिए रिकॉल को जारी किया गया है उनमें KTM Duke 125, 250 Duke, 390 Duke और 990 Duke शामिल हैं। लेकिन इन मोटरसाइकिल की कितनी यूनिट्स के लिए रिकॉल को जारी किया गया है, इसकी जानकारी निर्माता की ओर से नहीं दी गई है। लेकिन इन मोटरसाइकिल को 2024 के दौरान बनाया गया था।

    निर्माता दे रही जानकारी

    केटीएम की ओर से उन सभी लोगों को इसकी जानकारी ई-मेल, फोन, मैसेज के जरिए दी जा रही है जिनके पास इस कार की यूनिट्स हैं। इसके बाद उनको नजदीकी सर्विस सेंटर में कार को ले जाना होगा और वहां प्रभावित यूनिट्स को चेक किया जाएगा और जिन यूनिट्स में खराबी मिलेगी उनको बिना कोई अतिरिक्‍त चार्ज लिए ठीक किया जाएगा।